Prochain arrêt, le Grand Réveil Acadien!

Les Cadiens tentent de renouer avec leur culture francophone depuis quelques années. Le Grand Réveil Acadien qui aura lieu en 2020 de l’organisme Louisiane-Acadie se présente dans la même lignée que le Congrès mondial acadien (CMA) et souhaite raviver la flamme cadienne.

La troisième édition du Grand Réveil Acadien se déroulera du 3 au 11 octobre 2020. Les organisateurs ne s’en cachent pas, leur pavillon situé à Extrême frontière sert un peu à titre promotionnel pour le prochain Grand Réveil Acadien.

L’évènement est né d’un refus de la part du comité organisateur du CMA. La Louisiane avait appliqué pour être la région hôtesse du Congrès en 2014. Sa candidature a été rejetée.

L’organisme Louisiane-Acadie qui avait mis beaucoup d’énergie dans le dossier a décidé de créer son propre évènement à saveur acadienne en 2011. Un deuxième rendez-vous est donné en 2015.

Le président du Grand Réveil Acadien, Randall Ménard, explique que cet évènement a pour but de réveiller la Louisiane francophone. Plusieurs des activités présentées sont très similaires à celles du CMA, dont les réunions de famille.

Au menu, des ateliers et des conférences, la découverte de circuits touristiques et une messe en français.

Le Lac Charles, Houa, Lafayette, Jenning, Acadia, Vermilion et New Iberia seront des régions hôtesses du Grand Réveil Acadien.

Si ce festival a des allures de CMA tout en ayant sa propre identité, la plus grande différence entre les deux évènements est le budget.

«Nous ne sommes même pas proches d’avoir les fonds du CMA. Nous n’avons pas ces gros spectacles chaque soir», indique-t-il.

L’État de la Louisiane fournit la majorité des fonds pour ce festival. Le bureau du tourisme aide parfois financièrement le festival et réalise des campagnes de promotion.

Des passants interviewés par l’Acadie Nouvelle ont eu des opinions très diverses par rapport à la possibilité de s’envoler ou non en octobre 2020 pour le Grand Réveil acadien.

Dans le cas d’Ethel Bourgeois, la question est réglée: «Oh non! On y est déjà allé. Maintenant on va en Espagne ou à d’autres places comme ça», dit-elle.

Mathieu Thériault est quant à lui enthousiasme à visiter la Louisiane, en particulier si cela adonne en même temps que le Grand Réveil Acadien, un évènement dont il n’avait d’ailleurs jamais entendu parler.

«En tant qu’Acadien, c’est sûr que moi j’aimerai visiter les bouttes de l’Acadie là-bas. S’il y a un évènement relié aux Acadiens, je ferai peut-être un peu plus d’efforts pour y aller», lance-t-il.

Éveil des Cadiens pour leur culture française

Selon M. Ménard, le Grand Réveil Acadien est essentiel pour préserver la culture cadienne. Il explique que le français s’est perdu au fil des années en Louisiane.

«La génération de mes parents était probablement la dernière génération qui parlait français à la maison.»

Dans la région d’Acadiane, le gouvernement avait réalisé une étude statistique en 1970 quant au nombre de francophones en Louisiane. À l’époque, ils étaient plus d’un million.

Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’environ 100 000 selon M. Randall.

Il attribue cette chute drastique de francophones en Louisiane à une modification de la Constitution en 1921.

«Le gouvernement a instauré une loi pour que toutes les écoles soient en anglais. Ils ont pratiquement éradiqué la langue française», dit-il.

La musique et la nourriture sont les deux éléments qui ont permis de préserver la culture cadienne selon M. Randall.

«Nous avons beaucoup de jeunes enfants qui veulent jouer la traditionnelle musique cadienne, de la musique française»

Pour y arriver, ces jeunes doivent apprendre le français par la musique.

Il explique aussi qu’il y a une école dans la région de Lafayette qui est seulement en français. Cette école d’immersion s’arrête toutefois en huitième année. La création d’une école secondaire en français serait dans les plans selon M. Menard.

«Ç’a été une lutte depuis toujours, mais nous faisons un peu de progrès», conclut-il.