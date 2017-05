Une boîte de marketing souhaite créer 100 emplois à Saint-Jean

Cardinal Path, une société d’experts-conseils en analytique du marketing, compte créer jusqu’à 100 postes à temps plein à Saint-Jean au cours des cinq prochaines années, grâce au soutien du gouvernement provincial.

Cardinal Path a été fondée en 2011 lors de la fusion de trois sociétés d’analytique web et de marketing numérique: PublicInsite, d’Ottawa, VKI Studios, de Vancouver et WebShare, de Tempe, en Arizona.

La société offre des services et des solutions dans les domaines du renseignement et du marketing numériques. Cardinal Path fait partie du Dentsu Aegis Network, un groupe média mondial se spécialisant dans les services de communications médiatiques, numériques et créatives.

«L’établissement de Cardinal Path au Nouveau-Brunswick représente une excellente occasion pour les gens de Saint-Jean, a affirmé le ministre de Service Nouveau-Brunswick, Ed Doherty. Le domaine des technologies et de l’analytique du marketing joue un rôle déterminant dans l’économie numérique et Saint-Jean est en bonne position pour répondre à la forte demande d’emplois dans ce secteur.»

«Nous avons été impressionnés par la détermination du milieu des affaires à soutenir la croissance du secteur des technologies du marketing et par la disponibilité du talent, qui est attribuable aux établissements postsecondaires du Nouveau-Brunswick», a de son côté dit le fondateur et coprésident-directeur général de Cardinal Path, Alex Langshur.

Opportunités NB versera une somme allant jusqu’à 900 000$ sous la forme de subventions salariales, qui ne sera versée qu’une fois les postes pourvus.

Le gouvernement estime que la création d’un maximum de 100 emplois à Saint-Jean donnerait lieu à des recettes supplémentaires de 1,2 million $ provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et ajouterait 17 millions $ au produit intérieur brut de la province sur cinq ans.

L’aide financière appuiera la création de ces emplois ainsi que la formation des employés. La plupart des postes auront trait à la haute technologie et à l’analyse du marketing.