Marie Chamberland élue présidente du Conseil économique du N.-B.

Marie Chamberland occupera la présidence du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) pour les deux prochaines années.

L’entrepreneure de Moncton a été élue lors de la 38e assemblée générale annuelle de l’organisme francophone. Marie Chamberland assurait la présidence par intérim depuis janvier 2017, après avoir a occupé le poste de vice-présidente de juin 2015 à décembre 2016.

«Depuis janvier, j’essaie d’apprivoiser ce nouveau rôle. Je crois que j’ai été capable de relever le défi et c’est pourquoi j’ai obtenu la confiance du conseil d’administration», exprime-t-elle en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Entrepreneure autonome au cours des douze derniers mois, elle est consultante en entreprise et chargée de cours au campus de Dieppe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Originaire de Kedgwick, elle a notamment été propriétaire deux franchises Second Cup à Moncton et à Dieppe.

Elle siège également sur le Conseil académique de l’éducation permanente de l’Université de Moncton.

Marie Chamberland devra s’assurer que le conseil continuer de remplir sa mission de représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone et de permettre son développement.

«On a une panoplie d’entreprises intéressantes ici au Nouveau-Brunswick. C’est notre rôle de donner le meilleur environnement possible pour les aider à progresser, à créer des emplois, à maintenir nos jeunes et notre main-d’oeuvre qualifiée et francophone. On veut créer un environnement propice à l’innovation et se démarquer au niveau de l’offre bilingue», dit-elle.

Pour que l’organisme puisse tenir son rôle de porte-voix des milieux économique, l’équipe du CÉNB travaille actuellement sur une nouvelle formule de concertation auprès de ses membres. Des rencontres auront lieu dès septembre dans les différentes régions francophones de la province.

«On veut essayer d’asseoir autour de la même table tous les gens liés au développement économique: des gens des affaires, des élus locaux, des représentants des institutions postsecondaires. On veut aller trouver des solutions pour faire avancer l’économie de la province.»

Les défis d’aujourd’hui et de demain sont nombreux. «L’accès à une main-d’oeuvre qualifiée, c’est un sujet d’actualité pour les PME. Les coûts d’exploitations sont toujours une préoccupation de nos membres, tout comme la décroissance démographique, la productivité et l’utilisation des outils technologiques, mais aussi l’innovation», note Mme Chamberland.

«Je suis très optimiste et encouragée de voir de jeunes entrepreneurs prendre la relève!»