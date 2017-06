Ikea veut doubler son nombre de magasins d’ici 2025 au Canada

La chaîne de magasins de meubles Ikea affirme avoir l’intention de doubler son nombre d’établissements au Canada au cours de la prochaine décennie, misant sur le fait que les consommateurs comprennent la valeur de l’expérience en magasin, malgré leur engouement pour le magasinage en ligne.

« Quand j’achète des meubles, je veux ressentir quelque chose. Je veux pouvoir les voir, et je veux pouvoir me laisser inspirer », a affirmé mardi Marsha Smith dans le cadre de son premier entretien médiatique depuis son arrivée au poste de présidente des activités canadiennes du détaillant, en février.

« C’est ce que les consommateurs recherchent. Ils sortent pour toute la journée, pour être inspirés, pour avoir des idées, dans un environnement réel, proche de la vraie vie. »

Le détaillant suédois est présent au Canada depuis 40 ans, mais il n’exploite au pays que 12 magasins de pleine taille, en plus de six plus petits centres de cueillette et de commande et de neuf points de ramassage.

La division canadienne planifie de compter 24 magasins d’ici 2025, dont un nouveau qui doit ouvrir à Halifax cet automne et un autre à Québec d’ici l’été 2018. Aucun autre emplacement n’a encore été confirmé.

Ikea attribue la lenteur de son expansion au fait qu’elle préfère faire des recherches poussées avant de décider d’ouvrir de nouveaux magasins.

« Nous suivons le plan établi », a assuré Mme Smith, qui occupait précédemment un poste de direction chez Ikea à Dublin.

« Nous avançons lentement, mais sûrement. C’est la recette qui fonctionne pour nous et nous allons continuer d’agir de cette façon. »

La concurrence s’est fortement accrue ces quelques dernières années dans le secteur du meuble. Un certain nombre de détaillants électroniques, comme Article, de Vancouver, et le vendeur de matelas Endy, ont fait leur entrée sur le marché, au grand plaisir des consommateurs qui veulent économiser de l’argent en achetant leurs produits uniquement en ligne.

Mme Smith fait plutôt valoir que, pour son entreprise, il importe davantage de trouver le juste milieu entre le vrai magasin en briques et la présence sur internet. Le site de commerce électronique d’Ikea offre maintenant plus de 8000 articles, tandis que la moyenne du nombre d’articles offerts en magasin est d’environ 9000.

En 2016, les ventes d’Ikea Canada atteignaient 2,05 milliards $ dans l’ensemble. La croissance des ventes en ligne était de 41,3 pour cent, tandis que celle des ventes en magasin était de 12,7 pour cent.

Depuis son arrivée à la tête de la division canadienne, Mme Smith a parcouru les magasins de la chaîne à travers le pays pour rencontrer ses employés. Elle a en outre visité une dizaine de maisons et copropriétés et participé à des visites libres pour mieux saisir les différences entre le marché canadien et celui du Royaume-Uni.

Selon elle, une des plus grandes différences réside dans le fait que les Canadiens aiment faire preuve d’efficacité lorsqu’ils magasinent _ tant lorsqu’ils se déplacent en magasin, que lorsqu’ils passent à un centre de cueillette ou achètent des articles en ligne pour les faire livrer chez eux.

« (Les consommateurs) accordent une plus grande valeur au temps parce qu’ils sont occupés et que leur rythme de vie est effréné. Il est important pour nous d’offrir le genre d’expérience de magasinage que le consommateur nous dit qu’il veut », a expliqué Mme Smith.