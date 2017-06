Les profits sont en hausse au port de Belledune

Le port de Belledune a enregistré des profits de l’ordre de 2,3 millions $ en 2016, soit une hausse de 57% de 2015 et de 97% par rapport à ce que la direction avait prévu.

Le port renoue ainsi avec les bénéfices qu’il réalisait en 2012 et 2013.

«Nous avons poursuivi notre parcours déterminé dans le plan d’affaires et nous avons examiné de nouvelles entreprises commerciales qui pourraient assurer une certaine prospérité et des emplois dans le nord du Nouveau-Brunswick. Je suis persuadé que, grâce à notre équipe proactive, à notre réseau de soutien dynamique et à notre vision stratégique, nous sommes bien positionnés pour consolider notre réussite au cours des prochaines années», a déclaré Barry Kyle, le président directeur-général de l’administration portuaire.

L’an dernier, le port a traité plus de 2 millions de tonnes métriques de marchandises, ce qui représente une augmentation de 15,6% à l’année précédente. Quelques 97 navires y a fait escale, soit une croissance de 37%.

«À l’aide de notre approche axée sur la bonne compréhension des besoins de nos locataires et des possibilités qui se présentent dans les secteurs clés, nous avons déterminé l’infrastructure nécessaire pour appuyer la croissance et obtenir un rendement sur chaque investissement», a dévoilé Denis Caron, le président-directeur général.

Il s’agit de son premier rapport annuel, lui qui a été nommé PDG en janvier 2016.

M. Caron anticipe également de bons résultats pour cette année, puisque son équipe redouble d’efforts pour «augmenter le transport maritime tout en maintenant les coûts à un faible niveau».