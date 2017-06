L’IGA extra Marché Donat Thériault fait peau neuve!

Les travaux de rénovation et d’agrandissement du magasin IGA Marché Donat Thériault, situé sur la rue Victoria, à Edmundston, sont terminés.

À la suite d’un investissement de près de 7,5 millions $ et d’un agrandissement de plus de 7 000 pieds carrés, le magasin a accueillir ses clients dans un établissement plus spacieux et moderne, d’une superficie comptant maintenant 42 000 pieds carrés. Cette rénovation permet au commerce d’alimentation de créer des nouveaux emplois dans la région, lesquels viendront s’ajouter aux 150 déjà existants.

Parmi les nouveautés, mentionnons notamment une toute nouvelle section Rachelle-Béry dédiée aux produits santé et suppléments alimentaires, la première en son genre au Nouveau-Brunswick. Une nouvelle section dédiée aux produits biologiques, aux produits sans-gluten et le magasin propose maintenant une vaste sélection de produits en vrac.

Également, un aménagement du comptoir sushis offrant des produits entièrement préparés frais en magasin, une amélioration de la boucherie avec nouveau service de boeuf vielli et une section poissonnerie élargie. De plus, un bistro a été aménagé au département du prêt-à-manger permettant de déguster le repas du jour sur place ou pour emporter.

MM. Jean-Eudes et Daniel Thériault, copropriétaires, dirigent cette entreprise familiale fondée il y a plus de 80 ans. Il était important pour eux de mettre le magasin au goût du jour, d’en faire un lieu adapté aux tendances alimentaires d’aujourd’hui: « C’est un projet de longue date que nous souhaitions offrir à notre clientèle», précise Daniel Thériault, par voie de communiqué.