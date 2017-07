Quatre entreprises du N.-B. parmi les plus grandes marques de l’histoire du pays

Les entreprises néo-brunswickoises McCain, Irving Oil, Moosehead et Sabian figurent parmi les 150 marques emblématiques de l’histoire du Canada.

Question de souligner le 150e anniversaire de la confédération, la firme de consultants Interbrand Canada vient de publier le rapport Les 150 d’Interbrand: les marques emblématiques canadiennes – notre moment de gloire afin de témoigner de l’influence et de l’impact des marques canadiennes dans l’histoire du pays.

Ces entreprises néo-brunswickoises côtoient des marques de renom comme Tim Hortons, Molson, Bell et Radio-Canada.

Quelques-unes de ces marques, comme la Compagnie de la Baie d’Hudson, Molson et la Banque de Montréal, ont vu le jour bien avant la confédération de 1867.

D’autres marques comme les Expos de Montréal, Sam the Record Man et Distribution aux consommateurs font partie de l’histoire du Canada, mais sont disparues depuis plusieurs années.

Fondée en 1957 à Florenceville, McCain est l’une des plus importantes entreprises privées au Canada.

L’entreprise affirme que ses usines de traitement de pommes de terre à travers le monde ont une capacité de production totale de plus d’un million de livres par heure. McCain traite de fait le tiers de toutes les frites surgelées produites dans le monde.

«En tant que société familiale fondée au Nouveau-Brunswick, nous sommes fiers d’être nommés une marque canadienne emblématique, alors que nous célébrons notre 60e anniversaire et le 150e du Canada», a indiqué à l’Acadie Nouvelle un porte-parole du géant mondial de l’industrie alimentaire.

Irving Oil demeure un autre incontournable parmi les industries du Nouveau-Brunswick.

Ce qui a commencé en 1924 par une petite station-service à Bouctouche est devenu l’entreprise énergétique dominante dans l’Est du Canada et en Nouvelle-Angleterre.

L’entreprise s’est dite honorée de figurer parmi les 150 marques emblématiques canadiennes d’Interbrand, aux côtés des autres entreprises canadiennes.

«Selon nous, notre marque s’étend bien au-delà de notre logo. Il s’agit de la riche histoire de notre société et de son engagement envers le service à la clientèle et les communautés. Cette reconnaissance ne serait pas possible sans nos collaborateurs, ils sont au cœur de notre marque», a laissé savoir Andrew Carson, porte-parole d’Irving Oil.

L’entreprise Sabian se veut pour sa part un des secrets les mieux gardés du Nouveau-Brunswick.

Des artistes et groupes musicaux tels que Lady Gaga, Keith Urban, Bruno Mars, Styx, Sting et Peter Gabriel font appel aux réputées cymbales du fabriquant de Meductic.

Située à Saint-Jean, la brasserie Moosehead est quant à elle la dernière grande brasserie au pays appartenant à des intérêts canadiens.

Deux incendies dévastateurs, la Prohibition, la Grande Dépression, deux guerres mondiales, les barrières commerciales et la concurrence de brasseurs de bien plus grande envergure n’ont pas eu raison de l’entreprise qui célèbre elle aussi en 2017 son 150e anniversaire.