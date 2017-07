Le taux de chômage continue de baisser au Nouveau-Brunswick

Le taux de chômage est passé à 8,1% en juin au Nouveau-Brunswick, indique Statistiques Canada dans son rapport mensuel.

La tendance à la baisse se poursuit.

Le taux de chômage de la province était de 8,7% en avril et de 8,1% en mai. En juin 2016, il atteignait 10,3%.

D’avril à mai, la tendance s’explique principalement par une diminution de la population active (-1 600), soit les personnes qui travaillent ou sont à la recherche d’un emploi.

Le nombre d’emplois à temps partiel s’est réduit de 300 et le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 100.

Au niveau national, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage en juin pour s’établir à 6,5%.

En effet, l’emploi au Canada a augmenté de 45 000 postes en un mois, et de 351 000 postes depuis un an. La progression a profité principalement aux travailleurs de 55 ans et plus (+ 31 000).

Le taux de chômage reste plus élevé à Terre-Neuve-et-Labrador (14,9%), à l’Île-du-Prince-Édouard (8,5%) et en Nouvelle-Écosse (8,8%).

Il est en revanche plus faible au Québec (6%), en Ontario (6,4%) et en Alberta (7,4%).