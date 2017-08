Nouveau PDG chez McCain Foods

Max Koeune sera le nouveau président-directeur général de McCain Foods Limited à compter du 1er novembre 2017.

Il succédera à Dirk Van de Put, qui quitte l’entreprise après sept années de service pour poursuivre sa carrière en tant que PDG de Mondelēz International. M. Koeune, assumera le rôle par intérim et entreprendra officiellement ses nouvelles tâches à l’automne.

M. Koeune a rejoint McCain Foods en tant que directeur financier en 2012. Il a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de croissance mondiale, de manière organique et par des acquisitions.

«Je suis honoré d’être choisi pour diriger cette excellente entreprise. La performance de McCain Foods est passée à la vitesse supérieure ces dernières années», a-t-il fait savoir dans un communiqué.

«Comme je l’ai déjà dit tellement de fois, ce sont vraiment les gens de McCain qui rendent cette entreprise si géniale, ce qui explique aussi pourquoi je prends un immense plaisir à remettre le témoin à l’un de nos propres employés», a exprimé M. Van de Put.

McCain Foods Limited est un leader international dans l’industrie alimentaire congelée et le plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre congelées, employant environ 20 000 personnes et exploitant 51 installations de production sur six continents. Ayant son siège social à Florenceville-Bristol, près de Grand-Sault, McCain génère des ventes annuelles supérieures à 9 milliards de dollars.