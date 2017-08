Irving construira une usine de 508 millions $ aux États-Unis

Une filiale de J.D. Irving annonce la construction d’une nouvelle usine de produits de papier de 508 millions $ CAN dans le sud-est des États-Unis. Deux-cents emplois y seront créés.

Produits de consommation Irving lancera dès cet été la construction de nouvelles installations à Macon, en Géorgie. Lorsque l’usine sera opérationnelle, en 2019, 200 personnes y travailleront.

Dans le communiqué de presse annonçant cet investissement majeur de 400 millions de dollars américains, le président de l’entreprise se dit heureux de brasser plus d’affaires aux États-Unis.

«En ayant choisi Macon pour nos nouvelles installations, nous pourrons commencer à nous enraciner dans une région accueillante pour les entreprises qui a démontré qu’elle appuie réellement le développement commercial. Cela nous aidera aussi à pénétrer des marchés clés et à poursuivre notre croissance», affirme Robert K. Irving.

Produits de consommation Irving, qui fabrique notamment des couches pour bébé, des mouchoirs et du papier hygiénique de marques telles que Majesta, Royale et Scotties a des usines à Dieppe, à Toronto et à Fort Edward (dans l’État de New York).

L’entreprise fait partie de J.D. Irving Limited, alias JDI, l’un des groupes majeurs de l’empire familial néo-brunswickois du même nom. JDI est actif dans plusieurs secteurs, dont les biens de consommation, le transport et la logistique, les produits forestiers, la construction et la nourriture.

(L’Acadie Nouvelle est imprimée et distribuée par Brunswick News, un groupe de presse qui fait partie de l’empire Irving: NDLR)