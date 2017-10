Le Chinois le plus riche est quatre fois plus riche depuis un an!

Le Chinois le plus riche du monde a quadruplé sa fortune au cours de la dernière année.

Le promoteur immobilier Xu Jiayin, le fondateur de la compagnie Evergrande, bondit de neuf places pour atterrir en tête du palmarès Hurun Report, avec une fortune de 43 milliards $ US.

M. Xu détrône donc Wang Jianlin, qui monopolisait la première place depuis 2013. M. Wang, le patron du groupe Dalian Wanda, glisse en cinquième place, après que sa fortune eut fondu de 28 pour cent à 23 milliards $.

Hurun Report est la compilation la plus connue des Chinois les mieux nantis.

Un autre promoteur immobilier, Yang Huiyan de la compagnie Country Garden, avance de 18 places à la neuvième position, grâce à une fortune de plus de 24 milliards $ US, soit trois fois plus que l’an dernier.

Ces changements démontrent que certains promoteurs immobiliers ont profité de l’explosion de la valeur des propriétés, stimulant les ventes d’appartements et engraissant les profits de leurs compagnies, même si Pékin cherche à refroidir ce marché, a expliqué le patron d’Hurun, Roger Hoogewerf.

Pony Ma, de la compagnie internet Tencent, arrive en deuxième place, avec 37 milliards $ US dans ses poches. Il devance l’entrepreneur Jack Ma, le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, qui glisse en troisième place, avec une fortune de 30 milliards $ US.

Hurun recense 647 milliardaires chinois, soit 36 pour cent du total mondial.