Irving Oil, Croix Bleue Medavie et UNB parmi les meilleurs employeurs

L’histoire se répète pour l’Université du Nouveau-Brunswick et les entreprises Irving Oil et Croix Bleue Medavie, qui figurent à nouveau dans le palmarès des 100 meilleurs employeurs au pays.

Cette prestigieuse liste a été dévoilée mardi dans un cahier spécial du quotidien torontois The Globe and Mail.

Cette enquête effectuée par la société Mediacorp Canada depuis déjà 19 ans vise à reconnaître les employeurs qui se sont dotés de programmes de ressources humaines exceptionnels et de politiques avant-gardistes en milieu de travail.

Pour se faire, les rédacteurs de Mediacorp ont tout d’abord commencé par examiner les antécédents de recrutement de plus de 90 000 employeurs.

La firme a par la suite invité environ 7500 employeurs à soumettre des demandes détaillées comprenant un aperçu complet de leurs opérations et de leurs pratiques en matière de ressources humaines.

Fidèles à la tradition, les rédacteurs de Mediacorp ont considéré dans leurs évaluations huit différents critères, allant de l’atmosphère de travail aux avantages financiers et familiaux en passant par les vacances, les congés et la communication avec les employés.

Irving Oil a pu intégrer de nouveau ce palmarès des meilleurs employeurs grâce à son lieu de travail, à ses programmes de santé et familiaux, à ses initiatives d’implication dans la communauté et ses programmes de formation et développement des compétences.

«Se classer parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada témoigne de la qualité de nos employés. Nous prétendons souvent que notre organisation est un excellent endroit où travailler et faire carrière, en particulier au Canada atlantique. Nous sommes fiers que ce fait soit maintenant reconnu à l’échelle nationale», a déclaré Ian Whitcomb, le président d’Irving Oil.

Pour Croix Bleue Medavie, qui reçoit ce titre pour une troisième année consécutive, il s’agit d’une sixième apparition dans le palmarès des meilleurs employeurs canadiens.

La société, dont le siège social est situé à Moncton, a été reconnue grâce à son programme d’engagement communautaire qui lui a valu une note de A+.

«C’est grâce à nos employés que nous nous distinguons; ils sont la clé du succès de notre entreprise et savent qu’ils font partie d’une équipe et que la collaboration est partie intégrante de notre culture d’entreprise», a affirmé Eric Laberge, le président de Croix Bleue Medavie.

L’Université du Nouveau-Brunswick fait pour sa part figure de premier de classe grâce à la qualité des lieux de travail et de ses programmes de formation et de développement des compétences.

L’établissement d’enseignement s’est dit fier d’être la seule université en Atlantique à figurer cette année dans ce classement.

«Notre réputation d’employeur de premier plan nous permet non seulement de garder notre main-d’œuvre talentueuse, mais aussi de recruter certaines des meilleures personnes au pays et à l’étranger», a déclaré à l’Acadie Nouvelle Eddy Campbell, le président de l’Université du Nouveau-Brunswick.