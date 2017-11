L’agence A.M. Best attribue à Assomption Vie, pour une 18e année consécutive, la cote A-. Elle confirme ainsi la solidité financière et la solvabilité de la compagnie.

La mission d’A.M. Best consiste à rendre compte de la stabilité financière des compagnies d’assurance et du secteur de l’assurance. Elle est la plus vieille agence de notation au monde et la plus prestigieuse. L’agence collige des données et prépare des informations financières axées exclusivement sur l’industrie des assurances.

AM Best attribue cette cote à Assomption Vie, en raison de sa solidité financière et de sa solvabilité. Elle souligne également ses progrès en matière d’expansion de sa présence au Canada et sa forte croissance dans le marché de la retraite soutenue au cours des cinq dernières années, notamment par une progression importante des fonds distincts.

Dans un communiqué de presse, le vice-président et chef de la direction financière et de la gestion des risques d’Assomption Vie, Sébastien Dupuis, a tenu à exprimer la satisfaction de la compagnie face à cette annonce surtout en cette période de transformation pour la compagnie: «Depuis quelques années, Assomption Vie connait une importante transformation de sa distribution et sa capacité marketing dans le but d’étendre sa présence dans l’industrie à l’échelle nationale. Nos efforts portent ses fruits et se traduisent maintenant en de nouvelles ventes ailleurs au Canada, comme c’est le cas en Ontario et au Québec où nous avons connu une belle percée cette année.»

Cet agrément attribué par A.M. Best atteste auprès des assurés et des investisseurs qu’Assomption Vie est en mesure de respecter ses obligations à l’égard des titulaires de polices, puisque son ratio de solvabilité, au 31 décembre 2016, se situait à 245 %. Rappelons que l’exigence minimale fixée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada est de 150 %. De plus, la compagnie affiche une rentabilité soutenue et un haut niveau de capitalisation à risques pondérés.

Fondée en 1903, Assomption Vie offre des produits d’assurance vie et maladies graves, d’assurance collective, de placements et de retraite ainsi que des prêts hypothécaires. Elle est présente dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le siège social de l’entreprise est situé à Moncton.