L’entreprise Club Auto s’attend à créer jusqu’à 150 emplois à Moncton

Dans l’ordre habituel : le premier ministre, Brian Gallant; le président-directeur général de Club Auto, Sean Grasby; la ministre des Finances, Cathy Rogers; et la mairesse de Moncton, Dawn Arnold. - Gracieuseté

L’entreprise Club Auto entend créer 150 emplois au cours des cinq prochaines années à son centre de services d’affaires à Moncton, grâce à un soutien du gouvernement provincial.

L’entreprise de gestion de l’expérience client spécialisée dans le secteur automobile emploie actuellement 35 personnes au bureau de Moncton qui a ouvert ses portes en octobre.

Elle prévoit augmenter le nombre de ses employés à 75 d’ici le début de 2018.

Club Auto est admissible à une aide financière maximale de 830 000 $ de la part de la société de la Couronne Opportunités NB.

Le financement prend la forme de subventions salariales, qui sont fondées sur le rendement et qui sont seulement versées à une entreprise une fois qu’elle a créé et maintenu les postes pendant un an.

Club Auto a à sa charge 3,4 millions de véhicules et gère 700 000 interactions avec les clients chaque année.