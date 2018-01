La Banque du Canada hausse son taux directeur

La Banque du Canada a haussé mercredi son taux cible du financement à un jour à 1,25%.

Le taux officiel d’escompte s’établit donc à 1,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 1%.

La banque centrale a expliqué que les «données récentes ont été robustes, l’inflation se situe près de la cible et l’économie tourne à peu près à son potentiel».

Elle prévient toutefois que «l’incertitude entourant l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) brouille les perspectives économiques».

L’économie mondiale continue de se renforcer et la banque s’attend à ce que la croissance s’établisse en moyenne à 3,5% au cours de la période de projection.

Au Canada, la croissance du PIB réel devrait ralentir pour se situer à 2,2% en 2018 et à 1,6% en 2019, après avoir affiché 3% en chiffres estimatifs en 2017.

La croissance devrait demeurer supérieure à celle de la production potentielle jusqu’à la fin du premier trimestre de 2018, puis ralentir pour s’établir à un taux avoisinant le potentiel pendant le reste de la période de projection.

La consommation et l’investissement résidentiel ont été plus robustes qu’escompté, ce qui reflète la forte progression de l’emploi.

Pour la période à venir, la consommation et l’investissement résidentiel devraient contribuer moins à la croissance, étant donné les taux d’intérêt plus élevés et la nouvelle ligne directrice portant sur les prêts hypothécaires, alors que l’apport des investissements des entreprises et des exportations devrait être supérieur.

La banque continue à surveiller la mesure dans laquelle la demande vigoureuse stimule la production potentielle, cette évolution étant propice à une expansion non inflationniste accrue.

Dans ce contexte, l’inflation avoisine 2 % et les mesures fondamentales de l’inflation se sont légèrement inscrites en hausse, ce qui cadre avec la baisse des capacités excédentaires au sein de l’économie.

Quoique l’on s’attende à ce que les perspectives économiques justifient des taux d’intérêt plus élevés avec le temps, la banque prévient qu’il sera probablement nécessaire de maintenir un certain degré de détente monétaire afin que l’économie continue de tourner près de son potentiel et que l’inflation demeure à la cible.