Le Nouveau-Brunswick, province la plus polie du Canada

Les petits commerçants du Nouveau-Brunswick seraient les plus polis du Canada, à en croire leurs factures. Aucune surprise pour les entrepreneurs de la province, fiers de la courtoisie qu’on leur reconnaît.

Selon l’indice de politesse établi par Freshbooks, entreprise basée à Toronto d’aide à la compatibilité pour les petites entreprises, le Nouveau-Brunswick serait la province dont les petits commerces font preuve du plus de courtoisie.

Pour établir le classement des provinces et territoires canadiens les plus polis, l’entreprise a analysé le pourcentage de factures envoyées par les petits commerçants qui comprenaient les formules «merci» et «s’il vous plaît».

Avec un 15% des factures des petits commerces considérées comme polies, le Nouveau-Brunswick prend la tête du classement.

Cette première place n’est pas du tout une surprise pour la propriétaire du magasin de vêtements usagés Boutique 2ième look à Moncton, Ginette Robichaud.

«Je ne suis pas surprise parce qu’on se le fait dire assez souvent. Dans la boutique, on a beaucoup de gens qui viennent d’un peu partout et qui disent qu’on est vraiment polis.»

Elle-même ne lésine pas sur les phrases de courtoisie dans les factures qu’elle adresse.

«On utilise toujours des formules de politesse, on dit tout le temps “merci à l’avance”. Si c’est quelqu’un qu’on connait bien ou qu’on a rencontré quelques fois, on demande si ça va bien».

Selon l’étude de Freshbooks, faire preuve de savoir-vivre et de civilité n’est pas sans répercussions pour les petits commerçants. Il a en effet été trouvé qu’employer des formules de politesse dans ses relevés augmenterait les chances d’être payé à temps.

Pour la commerçante, ce n’est pourtant pas une démarche intéressée. «Je pense que c’est automatique, c’est tout à fait normal.»

Si le classement se concentre uniquement sur les petits commerces et leurs factures, pas de doute pour Mme Robichaud, c’est la province dans son ensemble qui est championne de courtoisie.

«Ma fille demeure à Montréal, et c’est souvent quand on y va qu’on nous dit qu’au Nouveau-Brunswick, on est les gens les plus généreux. On se fait dire ça assez régulièrement.»

Selon le classement, les deux provinces les plus polies du pays sont des provinces maritimes. En effet, l’Île-du-Prince-Édouard suit de près le Nouveau-Brunswick avec 12% de factures considérées comme polies. La Nouvelle-Écosse est quant à elle sixième de la liste avec un résultat de seulement 8%.

Les mauvais élèves du classement sont le Manitoba et le territoire du Yukon, avec respectivement 6% et 4% des factures qui contiennent une formule de politesse.