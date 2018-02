Un fabricant acadien de vélo remporte «la coupe Stanley»

Le meilleur vélo de montage fait à la main est fabriqué au Nouveau-Brunswick. Altruiste, une petite entreprise de Notre-Dame de Kent se démarque sur la scène internationale.

Gabriel Lang s’est rendu au North American Handmade Bicycle Show (NAHBS) sans grands espoirs. L’entrepreneur est cependant reparti de Hartford, au Connecticut, avec non un, mais bien deux prix.

Le vélo de montagne créé par Gabriel a remporté le prix de sa classe en plus du prix du Meilleur vélo toutes catégories. Une première à NAHBS, un salon professionnel phare de l’industrie.

«Dans mon industrie, c’est le plus grand honneur. Tu ne peux pas obtenir une plus grande reconnaissance que Meilleur vélo toutes catégories. Sur la scène mondiale des fabricants comme moi, c’est la coupe Stanley», a confié le propriétaire fondateur d’Altruisme.

Celui qui a ouvert son atelier en 2014 n’a pas voulu construire un vélo pour plaire aux juges. Il n’allait pas à ce salon pour gagner. Il a voulu faire à sa tête et ç’a payé.

«Beaucoup de gens à ce salon vont monter des vélos juste pour gagner et plaire aux juges. Moi, ce n’était pas mon idée. Je voulais faire quelque chose qui représente ma vision et ce que j’aime faire. Ce n’était pas du tout pour gagner», a confié M. Lang à l’Acadie Nouvelle.

L’Acadien a créé un concept de cadre de vélo à double suspension en acier simple, propre et avec moins de tubes et de soudures possible.

«Moins il y a de composantes sur ton cadre, moins il y a de chance que quelque chose casse .»

Afin de réaliser ce concept, le tube du siège, près des engrenages, est asymétrique pour laisser le bras de suspension joindre la roue arrière. Les juges ont apprécié l’innovation derrière ce concept.

«C’est un vélo très contemporain! On ne voit pas beaucoup de designs innovateurs en acier et dans la catégorie des vélos de montagne. Je ne veux pas dire que c’était un « no brainer », mais c’était une occasion, en nommant ce produit le Meilleur vélo toutes catégorie, de démontrer que ça bouge dans l’industrie», a indiqué Patrick Brady, un des juges du NAHBS.

Maintenant, Gabriel Lang doit composer avec un carnet de commandes déjà bien garni et un intérêt grandissant envers ses produits.

«Il y a une demande qui va s’en suivre. Déjà, il y a un intérêt. J’ai passé les dernières journées à répondre à des courriels. Je dois trouver une façon de gérer ça, tout en sortant les commandes que j’ai tout de suite. J’ai quand même un livret de commandes assez bien rempli. Je ne veux pas devenir trop gros non plus parce que je veux que ça reste intéressant», a expliqué l’entrepreneur.

Altruiste a des clients un peu partout au Canada et sur la planète. Gabriel prépare par ailleurs une commande qu’il doit envoyer au Japon.

Ses produits sont destinés à des passionnés de cyclisme qui «savent ce qui veulent». Ses cadres sont fabriqués en acier et sur mesure. Le vélo de montagne qui a récemment raflé les grands honneurs aux États-Unis est destiné à un client du Nouveau-Brunswick.