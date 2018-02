Cabela’s ferme ses portes à Moncton

Le magasin de chasse et de pêche Cabela’s a définitivement fermé ses portes jeudi.

Du papier brun et des panneaux couvrent maintenant les fenêtres. Un agent de sécurité détourne les clients et les dirige vers Bass Pro Shop, à Dieppe.

La fermeture a lieu près d’un an et demi après que Bass Pro ait acquis sa rivale Cabela’s dans une entente évaluée à 4,5 milliards $ US.

Le marché du Grand Moncton était unique pour Bass Pro Shops. C’était le seul endroit au pays où ses deux bannières n’étaient séparées que par quelques kilomètres.

Antoine Bastarache, président du Club de tir du comté de Kent, n’est pas surpris par la fermeture. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une grande perte pour les amateurs de plein air de la région étant donné que les deux magasins vendaient à peu près les mêmes produits.

«Il n’y a pas de place pour deux à Moncton. On parle d’une région qui a une population de 125 000 ou 130 000 personnes si on compte Moncton, Riverview et Dieppe. On n’a pas la population pour en supporter deux.»

«C’est une perte pour les gens qui perdent leurs emplois. Mais pas nécessairement pour les amateurs de chasse et de pêche.»

Le personnel a été renvoyé chez lui jeudi matin. Quand Cabela’s a ouvert ses portes en mai 2015, près de 150 personnes avaient été embauchées. Au moment de la fermeture, environ 25 employés travaillaient à temps plein à la succursale.

Au moment de l’acquisition de Cabela’s par Bass Pro Shops, le professeur en finance de l’Université de Moncton, Miguel Rojas, avait laissé entendre que la fermeture d’une succursale était fort probable.

«Une des motivations derrière une fusion, c’est de réduire les coûts. Qui dit réduire les coûts veut dire fermer des choses qui sont peut-être rentables, mais qui le sont moins», avait-il affirmé, peu après la transaction.

Cabela’s a ouvert ses portes à Moncton au printemps 2015, seulement cinq mois avant que Bass Pro Shops inaugure son magasin à l’ancien site du parc d’attractions intérieur Palais Crystal.

En 2014, la Ville de Moncton avait nommé une rue menant au magasin en l’honneur de Cabela’s. La cour Portico était ainsi devenue la cour Cabela’s.

Dans un communiqué de presse, Bass Pro Shop dit ne pas avoir l’intention de fermer d’autres magasins Cabela’s au Canada.