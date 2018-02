Partenariat entre Acadie Média et Groupe Capitales Médias

Acadie Média et Groupe Capitales Médias unissent leurs efforts pour obtenir davantage de publicité nationale.

En vertu de ce nouveau partenariat, Acadie Média – qui détient l’Acadie Nouvelle – devient la régie publicitaire nationale pour les plateformes imprimées et numériques des six quotidiens de Groupe Capitales Médias – y compris Le Soleil de Québec et Le Droit d’Ottawa – auprès des annonceurs nationaux de la région de l’Atlantique.

De son côté, Groupe Capitales Médias représentera l’Acadie Nouvelle auprès des annonceurs nationaux hors de la région de l’Atlantique.

«Ce partenariat permettra à la fois à l’Acadie Nouvelle et à Groupe Capitales Médias de mieux servir ces annonceurs. En unissant nos forces, nous leur permettrons de joindre plus facilement un plus grand auditoire sur de nombreuses plateformes traditionnelles et numériques», explique Carole Chabot Roy, directrice des ventes publicitaires d’Acadie Média.

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec Acadie Média et de pouvoir proposer un journal de la qualité de l’Acadie Nouvelle aux annonceurs nationaux», précise Marc Bourassa, vice-président aux ventes de Groupe Capitales Médias.