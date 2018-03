Chambre de commerce Chaleur: le changement de nom est officialisé

La Chambre de commerce du Grand Bathurst change de nom pour devenir la Chambre de commerce Chaleur. C’est avec une forte majorité que les membres de l’organisme ont voté en faveur du changement de nom, jeudi matin à Bathurst.

C’est un moment marquant dans l’histoire de la Chambre de commerce, a mentionné son président Robert Lennon.

«C’est important de voir que tous les membres présents dans la salle ont voté pour le changement de nom de notre organisme. En devenant la Chambre de commerce Chaleur, notre organisme devient plus inclusif. On est un acteur important du développement économique de la région et je pense que le changement de nom permettra d’attirer d’autres groupes à devenir membres.»

Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher, avant que ça reflète un changement de mentalité dans la région Chaleur.

«On a fait le choix de la région en nommant la chambre de commerce Chaleur. Ce n’est pas contre Bathurst, mais c’est pour la promotion de la région Chaleur. Il y avait chez nous beaucoup d’appréhensions de dire que nous sommes du Grand Bathurst, alors que le sentiment d’appartenance n’était pas facile à établir. Maintenant, ce sera plus facile avec la Chambre de commerce Chaleur. Je vais faire une campagne auprès des commerces de ma municipalité pour les encourager à devenir membres de la Chambre de commerce.»

Le changement de nom est une décision stratégique pour toute la région, indique Paolo Fongemie, maire de Bathurst.

«C’est un message fort que nous envoyons à travers le changement de nom de la Chambre de commerce. Lorsque nous travaillons sur des projets, dont celui de la route 11, une chambre de commerce forte peut nous aider énormément. Je pense que le vote des membres pour le changement de nom reflète le travail fait ces deux dernières années», de souligner M. Fongemie.

La structure de la chambre de commerce ne changera pas avec le changement de nom, indique M. Lennon. Cependant, nous allons devoir changer le logo, ainsi que certaines affaires administratives.

La Chambre de commerce Chaleur couvre la région de Belledune jusqu’à Allardville.

L’aventure de la Chambre de commerce Chaleur a débuté avec une poignée de pionniers en 1913. Elle compte maintenant 282 membres.