Des entreprises se démarquent à Dieppe

Le blizzard a eu raison de la soirée du Banquet des entrepreneurs de Dieppe de jeudi. Ce n’était que partie remise. La rafale de prix a plutôt soufflé vendredi soir. Le succès de plusieurs entreprises a été souligné.

Près de 340 personnes ont assisté à la soirée huppée au campus de Dieppe du CCNB.

«On est ici ce soir pour célébrer les gens de Dieppe», a lancé l’animateur de la soirée Robert Gauvin.

Huit entreprises étaient en lice pour l’un des quatre prix. Un seul d’entre eux a été décerné par le public. Le prix Mon choix a été remis au salon de coiffure DastousDio. L’entreprise est née d’un rêve devenu réalité. Rachel D’Astou et sa mère, Liette Mainville, ont accueilli leurs premiers clients il y a deux ans.

«Depuis l’âge de 5 ans que je voulais être coiffeuse. Je coupais les cheveux de toutes mes Barbie», a confié Rachel sous le regard admirateur de sa mère.

«Notre succès est dû à nos clients», a-t-elle insisté les remerciant du même coup.

Liette Mainville a tenu à souligner la générosité de sa fille.

«Quand on a commencé, on n’avait pas beaucoup d’argent et nous avons comme principe que quand tu reçois, tu donnes en retour. Ç’a adonné que quand on a ouvert le studio, c’était au moment de l’arrivée des réfugiés syriens. Ces gens-là n’ont pas eu de chance alors Rachel a demandé: »maman, qu’est-ce que ce serait qu’on coiffe ces gens-là gratuitement pendant un mois »», a avancé Mme Mainville.

Le prix de l’Entreprise par excellence a été remis à Jean Coutu de Dieppe. L’entreprise a grandi au cours des dernières années avec l’ajout d’une nouvelle succursale sur le boulevard Dieppe.

«Il y a un temps, mon père m’aurait dit: “tu as juste travaillé 60 heures cette semaine. Remets ton sarrau et retourne au labo”. Aujourd’hui, j’attribue plutôt mon succès à mes employés», a confié le propriétaire, Dennis Abud.

Le prix de l’Entreprise de services par excellence a été décerné à Champlain Auto Body. Le centre de réparation de carrosserie indépendant a été fondé en 1975. La famille Barkhouse en est propriétaire depuis 1985. Depuis, l’entreprise n’a cessé de grandir.

L’entreprise Sky Zone a remporté le Prix de l’Entreprise en Émergence. Sky Zone est la plus grande aire de jeux intérieurs du Canada Atlantique.

P.R.O Jeunesse, qui célèbre son 10e anniversaire cette année, a reçu le Prix de Distinction. Depuis le lancement en 2008, P.R.O Jeunesse a aidé à des jeunes à participer à 2249 activités, ce qui a pu rejoindre plus de 600 jeunes.

«Je suis très de notre belle ville et très fier particulièrement des gens qui font bouger notre ville», a indiqué le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.