Matériaux Parent se joint à Groupe BMR

L’entreprise Matériaux Parent de Saint-Quentin, qui compte deux centres de rénovation, se joint à Groupe BMR.

Le propriétaire Pierre Parent a pris la décision de changer de regroupement après avoir arboré l’enseigne Rona durant les 18 dernières années.

«Nous sommes très emballés par ce changement d’enseigne et nous sommes convaincus que nos clients le seront tout autant», mentionne Guy Parent, vice-président.

Groupe BMR inc. est une filiale de La Coop fédérée, qui regroupe 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes.

Il y a maintenant 11 magasins BMR au Nouveau-Brunswick.