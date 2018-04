Restigouche-Ouest: un enseignant se lance dans l’éducation alimentaire

Un enseignant de la région de Saint-Quentin a décidé de mettre sa carrière scolaire en veilleuse afin de se consacrer à temps plein à une autre forme d’éducation… l’alimentation.

Diplômé en Éducation physique, Michel Querry a récemment décidé de se lancer en affaires en devenant franchisé Simply For Life (SFL). «Mon but c’est d’enseigner, que ce soit dans une école ou comme ici dans un commerce. Et pour moi, la nutrition et le bien-être physique c’était un choix tout naturel», explique-t-il.

Lui-même en excellente forme physique, il s’est déjà consacré au culturisme de niveau compétitif, une discipline qui demande une grande rigueur au niveau de la nutrition. «S’entraîner ou pratiquer un sport c’est quelque chose, mais si on veut vraiment des résultats ça prend une alimentation saine. En fait, c’est la clé», estime-t-il.

Le commerce verra le jour prochainement dans ce qui abritait autrefois une autre institution misant sur la saine alimentation, le Karma Café.

Se lancer en affaires dans un créneau aussi précis (consultation alimentaire) dans une région relativement peu populeuse (Restigouche-Ouest) ne lui fait pas peur? «Non, car il y a déjà une bonne base d’utilisateurs, anciens et potentiels. Les gens sont aussi de plus en plus conscients de l’importance de changer leurs habitudes alimentaires, faire un virage santé», souligne M. Querry.

La succursale SFL est en fonction depuis le 30 avril. L’ouverture officielle doit avoir lieu à la mi-mai.