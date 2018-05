La succursale Jean Coutu d’Edmundston honorée lors du 25e Gala Passion Beauté

La pharmacie Jean Coutu située sur la rue Victoria, à Edmundston, a reçu un prix pour la qualité de son service, à Varennes, au Québec, mardi soir.

Le Groupe Jean Coutu (PJC) a tenu son 25e Gala Passion Beauté. Il a remis à cette occasion le Grand Prix Passion Beauté – Clientitude 2018 à l’équipe des cosméticiennes de la pharmacie Jean Coutu d’Edmundston, soulignant ainsi «son excellence en matière de service à la clientèle.»

L’équipe, représentée par la chef cosméticienne Rachelle Bossé, a été félicitée pour avoir offert un service à la clientèle hors pair en répondant avec brio aux critères établis dans le cadre du programme

d’amélioration de la qualité du service à la clientèle du Groupe Jean Coutu. Les propriétaires de la succursale, Véronique Soucy et Sylvain Ouellette, étaient particulièrement fiers de cette distinction.

Marie-Chantal Lamothe, vice-présidente Ressources Humaines au Groupe Jean Coutu, a remis le prix.

«L’équipe de Rachelle Bossé offre un service de très haute qualité à sa clientèle. C’est avec fierté que nous voulons reconnaître publiquement le professionnalisme et le dynamisme de cette équipe de cosméticiennes. Nous les encourageons à poursuivre leur excellent travail avec toujours autant de passion! » a commenté Mme Lamothe.

La Gala Passion Beauté était animée par Véronique Cloutier et Louis Morissette et a rassemblé près de 800 professionnels du réseau PJC Jean Coutu et de nombreux chefs d’entreprise œuvrant dans le secteur des cosmétiques.