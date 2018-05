Bathurst: ouverture d’une boutique… d’articles funéraires

Isabelle Villeneuve devant des urnes funéraires et des bijoux de qui peuvent contenir des cendres. - Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Atlantic Alternatives, une boutique d’articles funéraires et de consultations, a ouvert ses portes il y a quelques semaines sur l’avenue King, à Bathurst.

Après plusieurs années de préparations, quatre partenaires, dont Isabelle Villeneuve, ont décidé d’ouvrir une boutique d’articles funéraires. Ils proposent aux clients une large gamme d’articles, dont des urnes funéraires, des cercueils, des bijoux qui peuvent contenir des cendres, ainsi que des albums de souvenirs.

«Tous nos produits sont fabriqués au Canada. On offre la possibilité aux gens de commander des produits que nous n’avons pas dans la boutique», a déclaré Mme Villeneuve.

Atlantic Alternatives est la première boutique à offrir de tels services dans les provinces de l’Atlantique, selon Isabelle Villeneuve.

«Jusqu’à maintenant, la seule option offerte aux familles des défunts est de se procurer tous les services dans un salon funéraire. On sait que les funérailles coûtent cher. Notre but est d’offrir les produits funéraires à des prix plus abordables, qui se font ressentir sur les familles.»

Les propriétaires de la boutique Atlantic Alternatives ont choisi de s’établir à Bathurst à cause de sa situation géographique.

«Bathurst est bien située pour desservir tout le nord de la province et même la Gaspésie. En plus, Bathurst est ma ville natale et je veux contribuer à son développement économique», a mentionné Mme Villeneuve.

Dans les prochaines années, d’autres boutiques d’Atlantic Alternatives pourraient ouvrir leurs portes dans d’autres régions du Nouveau-Brunswick.

«On est ouvert à l’idée d’avoir d’autres boutiques ailleurs dans la province si le besoin y est.»

Atlantic Alternatives ne fait aucun arrangement funéraire avec ses clients.

«Une fois que le client achète les articles dont il a besoin, on le dirige vers un salon funéraire. Par contre, on peut donner des conseils à nos clients», a indiqué Mme Villeneuve.