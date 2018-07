Investissements à l’entreprise G.R. Thériault de Grand-Sault

L’entreprise G.R. Thériault, un manufacturier de portes et fenêtres à Grand-Sault, prend de l’expansion.

Le gouvernement provincial lui accorde 250 000$. Ce projet permettra de créer deux nouveaux emplois à temps plein.

L’investissement servira à acheter du nouvel équipement pour les opérations de peinture de l’entreprise. L’usine compte actuellement 18 employés à temps plein et 14 employés saisonniers.

«Puisque la fabrication de portes et fenêtres est en constante évolution, nous devons également nous adapter pour conserver notre avantage concurrentiel», a affirmé le vice-président de l’entreprise, Michel Thériault.

L’entreprise est aussi admissible à une contribution non remboursable de 37 500$ d’Opportunités NB et de 25 000$ de la Société de développement régional.

Fondée en 1958 par George Thériault, l’entreprise fabrique des portes et fenêtres, offre un service de réparation et vend des portes-fenêtres coulissantes. Les produits de l’entreprise sont vendus par l’entremise de détaillants au Nouveau-Brunswick, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et aux États-Unis.