Bluewave Energy prend le nom Ultramar à Moncton

Bluewave Energy, une division de Corporation Pétroles Parkland et un distributeur local de mazout de chauffage, de carburant et de lubrifiants dans les secteurs résidentiels et commerciaux, a annoncé que la succursale située avenue MacNaughton à Moncton deviendra Ultramar à compter de jeudi.

Bluewave Energy opère maintenant sous le nom d’Ultramar.

«Plus on change, plus on reste pareils», explique Greg Smith, directeur de la succursale de Moncton, dans un communiqué. «Nous sommes enthousiastes à l’idée de réunir nos ressources pour devenir le chef de file des services énergétiques de Moncton en matière de carburant de haute qualité à des prix concurrentiels.»

Bluewave Energy et Ultramar font partie de la famille des marques détenues ou utilisées sous licence par Corporation Pétroles Parkland.