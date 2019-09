Danièle Henkel et l’entrepreneuriat féminin à l’honneur à Dieppe

Danièle Henkel et sa fille, Linda Mahieddine, lors de l’annonce d’acquisition de la technologie d'endermologie à l’Institut Figurra. - Acadie Nouvelle: Lili Mercure

La magnat québécoise du secteur médico-esthétique, Danièle Henkel, était de passage en Acadie cette semaine pour souligner son partenariat avec Dr Chantal Chiasson, propriétaire et fondatrice de l’institut Figurra à Dieppe. Les deux entrepreneures sont d’avis que les femmes sont encore trop absentes du monde des affaires.

Dr Chiasson est dermatologue de profession. Elle est aussi propriétaire et fondatrice de l’Institut Figurra à Dieppe, qui fête ses 20 années d’existence au sein du paysage médico-esthétique de la région.

Mme Henkel, qui s’est fait connaître du grand public à l’émission Les Dragons, a été la présidente d’honneur du banquet du Conseil économique du Nouveau-Brunswick en 2018.

Elle en avait profité pour discuter de la place des femmes dans le monde des affaires. Les femmes, rappelle-t-elle, ne représentent que 16% des entrepreneurs au pays.

Celle qui connaît un grand succès avec son entreprise éponyme au Québec et dans plusieurs coins du monde a voulu découvrir la culture entrepreneuriale des autres provinces.

«C’est bien beau de s’occuper du reste du monde, mais on a aussi nos propres défis», explique-t-elle.

Mme Henkel a rencontré des acteurs importants du N.-B., dont des politiciens et des gens d’affaires. C’est aussi à ce banquet qu’elle a rencontré Dr Chiasson.

La dermatologue voulait introduire l’endermologie au sein de sa clinique depuis bon nombre d’années. Une occasion en or pour Dr Chiasson, car l’entreprise de Danièle Henkel distribue cette technologie anticellulite depuis 18 ans.

«Lorsque des entreprises de provinces différentes s’associent, ça apporte définitivement un plus. J’ajoute, surtout quand c’est des femmes!», lance-t-elle en souriant.

De plus, l’ex-dragonne n’a pas manqué de souligner son attachement envers l’Acadie.

«C’est une région particulière, très proche du coeur des gens. On est bien quand on vient ici, surtout quand on arrive de villes comme Montréal.»

Il s’agit d’un premier grand partenariat pour Danièle Henkel au Nouveau-Brunswick. Elle croit que les hommes qui ont la fibre entrepreneuriale sont souvent mis de l’avant, au détriment des femmes qui créent aussi des «projets extraordinaires».

«Je suis pro-femme, je le dis assez fort! Je crois qu’on ne met pas assez l’accent sur ce que les femmes font», scande-t-elle.

«Il existe un boys club en affaires et en politique», ajoute Dr Chiasson afin de commenter la situation actuelle.

Davantage répandue en Europe, l’endermologie est une technologie qui fonctionne à l’aide d’un roulé palpé mécanique et permet de stimuler la circulation du sang et des lymphes. L’endermologie promet entre autres, d’accélérer le processus de guérison des fibroses.

L’endermologie traite les cicatrices post-chirurgicales, les grandes brûlures, la cellulite et les marques laissées sur la peau.