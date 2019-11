14 entreprises en lice pour quatre prix Coups de cœur 2019

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) dévoile les entreprises finalistes à ses prix Coups de cœur 2019. Ils récompensent la contribution des entreprises francophones aux quatre coins de la province.

Les récipiendaires recevront leur prix lors du Banquet de l’Entreprise de l’année 2019, le 16 novembre prochain. Les prix Coups de cœur soulignent la contribution des entreprises dans leur région respective.

Le CÉNB y remettra aussi le prix de l’Entreprise de l’année lors de l’événement qui se déroule à l’hôtel Delta Marriott Beauséjour à Moncton.

Dans le Nord-Ouest, les entreprises en lice sont Conrad Lavoie et Fils Ltée, Edmundston Truck Stop, Groupe EMS Inc. et Violette Motors Ltd.

Au Nord-Est, les entreprises Boutique Daze, Fenêtre Super Seal Windows Inc., La Maison BeauSoleil Inc. et Mitchan Sushi Inc sont sélectionnées.

Les entreprises nommées du Sud-Est pour le prix Coups de cœur sont Audiologie Avenir Hearing, Croisières Shediac Bay Cruises, Les Brumes du Coude et Usva.

Finalement, les finalistes du Sud-Ouest sont Chopin Coastal Health Solutions Inc. et Timberparts.

Le vote des membres du CÉNB détermine les gagnants des Coups de cœur.

Les entreprises choisissent leurs confrères qui sont les plus dignes de gagner un prix à leurs yeux.

Les entreprises suivantes avaient remporté les prix Coups de cœur l’an dernier: Les Brasseurs du Petit-Sault inc. (région Nord-Ouest), Distillerie Fils du Roy inc. (région Nord-Est), le Verger Belliveau Orchard ltée (région Sud-Est) et Simply For Life (région Sud-Ouest).