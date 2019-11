Un nouveau resto ouvre ses portes à Bathurst

Jeudi matin, la bonne humeur régnait dans le restaurant Pür & Simple, à Bathurst. Café, soleil, crêpes aux fruits garnies d’une montagne de crème fouettée… difficile d’y résister!

La nouvelle succursale se situe au 930, rue Sainte-Anne, derrière le Walmart.

Se spécialisant dans les petits-déjeuners, Pür & Simple offre des plats copieux, traditionnels ou santés, tous fait maison.

«Préparez-vous à goûter aux fameuses assiettes combinées comme le Gourmet, comprenant 2 œufs avec choix de bacon, saucisse, jambon ou bacon à la dinde et une demi-gaufre à la banane et aux pépites de chocolat garnies de crème anglaise et de Nutella» , avait annoncé la franchise, plus tôt cette semaine.

Le menu comprend aussi une variété de rôties à l’avocat, une assiette Keto, des wraps, des bols santé et diverses options pour le dîners tels que des salades, des hamburgers et des sandwichs artisanaux.

Acadie Nouvelle : Allison Roy

Jeudi matin, Annabelle Godin, la gérante de la succursale, avait le sourire collé aux lèvres.

«Les gens ont faim, faim, faim», a-t-elle lancé. « La première réaction quand on sert les plats c’est “wow”!»

M. Godin ajoute que les clients, visiblement impressionnés, photographient souvent leurs assiettes avant d’y goutter.

«Jusqu’à date, ils sont tous très satisfaits», a-t-elle souligné.

Le Pür & Simple de Bathurst a ouvert ses portes mardi. C’est la 12e succursale au Canada et la cinquième au Nouveau-Brunswick après Moncton, Dieppe, Edmundston et Saint-Jean.