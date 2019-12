Réorganisation chez Power Corporation: départ des frères Desmarais

Power Corporation du Canada et la Financière Power annoncent vendredi une réorganisation qui implique que Paul Desmarais Jr et André Desmarais partiront à la retraite et quitteront leurs postes de co-chefs de la direction après 23 années dans ces fonctions.

Les frères Paul et André Desmarais, qui sont les fils du fondateur Paul Desmarais Sr, demeureront tout de même respectivement président et président délégué du conseil d’administration de Power Corporation du Canada. R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de la Financière Power deviendra président et chef de la direction de Power Corporation.

Pansolo Holding, une société de portefeuille contrôlée par la Fiducie familiale résiduaire Desmarais, conservera le contrôle de Power Corporation du Canada après la réalisation de la réorganisation. Pansolo Holding a l’intention d’acheter entre cinq millions et six millions des quelque 30 millions d’actions privilégiées participantes de Power Corporation du Canada qu’elle a le droit d’acheter, soit la propriété d’environ 50,2 pour cent à 50,6 pour cent des droits de vote pro forma, à la réalisation de la réorganisation.

La compagnie dont le siège social est à Montréal précise que sa réorganisation permettra d’éliminer la structure comportant deux sociétés de portefeuille, de mettre l’accent sur les services financiers et de dégager une valeur accrue pour les actionnaires.

Les actionnaires minoritaires de la Financière Power recevront donc 1,05 action comportant des droits de vote limités de Power Corporation du Canada et une contrepartie nominale en espèces en échange de chaque action ordinaire de la Financière Power.

Les actionnaires minoritaires de la Financière Power recevront des actions de Power Corporation dont la valeur de l’actif net est de 4,50 $ plus élevée que la valeur de l’actif net de chaque action ordinaire de la Financière Power.