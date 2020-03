Chambre de commerce Chaleur: Julie Pinette nommée directrice générale

La Chambre de commerce Chaleur a annoncé la nomination d’une nouvelle directrice générale, Julie Pinette. Cette dernière cumule plusieurs années d’expérience en développement économique.

Avant de se joindre à l’équipe de la Chambre de commerce, Mme Pinette a œuvré en tant qu’agente de développement pour Femme en affaires NB et a occupé le poste de directrice générale par intérim pour l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick.

La présidente du conseil, Jessica Poirier, se dit ravie d’accueillir sa nouvelle collègue.

«(…) Elle possède les aptitudes et les connaissances pour nous aider à fortifier et faire croître notre communauté d’affaires dans la région Chaleur», a-t-elle souligné dans un communiqué de presse.

«Elle connaît bien notre région, incluant ses succès et défis. Elle a le tact et la persévérance dont l’organisme cherche. Nous sommes très chanceux de l’avoir parmi nous.»

De son côté, Mme Pinette se considère «choyée» de pouvoir relever ce nouveau défi.

«Ayant connaissance de cause du concept de service aux entrepreneurs, mes premiers objectifs seront de bien déceler et accentuer les éléments qui font preuve de bon fonctionnement et ainsi de renouveler les concepts opérationnels qui méritent un soutien particulier», a-t-elle fait savoir dans le même communiqué.

La nouvelle directrice générale assume officiellement ses nouvelles fonctions depuis le 2 mars.