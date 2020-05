Une première microbrasserie ouvre ses portes à Grand-Sault

Louis McClure, Jamie Savoie, Marco Ouellette et Denis Gervais sont à la tête de la Grand Falls Brewing Co, la première microbrasserie de l’histoire de la région de Grand-Sault. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le Nouveau-Brunswick est la province canadienne où l’on retrouve le plus grand nombre de microbrasseries par habitant.

L’ouverture des activités de l’entreprise Grand Falls Brewing Co. témoigne du fait que la situation n’est pas près de changer de sitôt.

Située sur la rue Main à Grand-Sault, la microbrasserie a accueilli en début de semaine les tout premiers clients de sa jeune histoire.

Marco Ouellette, Louis McClure, Denis Gervais et Jamie Savoie sont à la tête de l’entreprise qui est le résultat de plus de trois années de travail de préparation.

Les vastes installations de la Grand Falls Brewing Co. abritent une salle de dégustation et un secteur de production où l’on retrouve quatre fermenteurs et tout l’équipement servant à fabriquer la bière.

Le maitre brasseur Jamie Savoie a concocté jusqu’à maintenant quatre différentes variétés de bière qui sont déjà offertes au public.

La Hop Dam est une bière douce de type IPA à houblonnage à cru qui lui fournit des saveurs de différents fruits.

La Take it Easy est quant à elle une bière qui est brassée avec un malte pilsner et du blé. L’ajout de houblon Hallertau donne au produit des allures de bière blanche, ont raconté ses promoteurs.

Comme son nom l’indique, la Holé est pour sa part une bière estivale légère dans laquelle on retrouve du zeste et du jus de lime.

Finalement, la Knight Rye’der, une bière foncée stout fabriquée à partir de grains anglais risque de trouver sa place chez les amateurs de bière les plus aventureux.

«D’autres produits vont s’ajouter bientôt, c’est certain. Le fait de devoir choisir et fabriquer seulement quatre sortes de bière au départ a été une expérience difficile, c’en était difficile à dormir la nuit!», a confié Jamie Savoie.

Grand Falls Brewing Co. espère être rapidement en mesure d’offrir jusqu’à 12 variétés de produits.

«On veut d’abord miser sur la qualité, ensuite ça sera au tour d’offrir une plus grande variété», a affirmé Marco Ouellette.

Les mesures de restriction imposées par la COVID-19 empêchent pour l’instant la microbrasserie d’accueillir les clients à table et de tenir des soirées de dégustations et de divertissement.

La clientèle peut toutefois se procurer les produits en canettes à la boutique de l’entreprise qui est ouverte de 14h à 20h.

«Nos bières seront éventuellement disponibles chez Alcool NB, mais pour l’instant l’on désire que ce soit les gens d’ici qui puissent les découvrir et les déguster», a indiqué Marco Ouellette.

En attendant une nouvelle phase d’assouplissements qui permettra la réouverture des bars, les propriétaires de la microbrasserie poursuivent l’aménagement des lieux qui devraient comprendre une terrasse extérieure.

Une dizaine de nouveaux emplois pourraient être créés lorsque l’entreprise fonctionnera à plein régime.