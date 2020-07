Nouveau PDG chez Zenabis

L’entreprise canadienne Zenabis – qui possède une usine de cannabis à Atholville – a annoncé la nomination de Shai Altman au poste de président et chef de la direction de la société.

Le nouveau PDG occupera ce poste à compter du 1er septembre. M. Altman possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des biens de consommation au pays et à travers le monde. Il était auparavant président de McCain Foods Canada. Il a aussi œuvré au sein de la direction de la multinationale de friandises Wrigley / Mars à travers le monde, y compris en tant que président de Wrigley Canada et directeur de l’entreprise en Inde et en Israël.

«Je suis incroyablement excité de prendre la relève en tant que PDG de Zenabis. Je crois que le noyau opérationnel de l’entreprise est extrêmement solide, avec des opérations et une capacité de culture incroyablement compétitives, et des relations solides avec les distributeurs provinciaux et territoriaux à travers le Canada. J’ai hâte de faire évoluer l’entreprise vers un état d’esprit à long terme axé sur le consommateur alors que l’entreprise émerge de ses phases initiales de construction et d’établissement opérationnel», a déclaré par voie de communiqué le nouveau dirigeant de l’entreprise.

Shai Altman succède à Kevin Coft, qui était PDG par intérim de l’entreprise qui possède aussi des installations en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.