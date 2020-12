Centre de villégiature Algonquin Resort: Entreprise de l’année 2020 du CÉNB

Le prestigieux centre de villégiature Algonquin Resort de St. Andrews est le récipiendaire du prix de l’Entreprise de l’année 2020 du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

Le prix a été remis jeudi soir par l’organisme qui représente les intérêts de la communauté d’affaires francophone lors de son banquet annuel qui a exceptionnellement eu lieu de façon virtuelle cette année.

Avec ses 233 chambres et suites, son terrain de golf de 18 trous, son spa, ses piscines intérieure et extérieure et ses 20 000 pieds carrés de salles de conférence, le centre de villégiature Algonquin Resort – Autograph Collection est considéré comme un joyau de l’industrie hôtelière et touristique au Nouveau-Brunswick.

Construit il y a 131 ans, le complexe hôtelier situé à une centaine de kilomètres à l’ouest de la Ville de Saint-Jean est l’un des rares établissements touristiques de la province à avoir affiché complet durant presque tout l’été malgré la pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées aux voyageurs de l’extérieur.

«En cette année de pandémie, souligner le succès d’une entreprise de chez nous s’avère plus important que jamais. Des défis inattendus et des temps incertains ont marqué l’année 2020, mais nos entreprises ont fait preuve d’une grande adaptation, de résilience et de détermination. Nous sommes heureux de décerner cette prestigieuse reconnaissance à l’équipe du centre de villégiature Algonquin Resort qui exemplifie cet esprit entrepreneurial indomptable», a indiqué par voie de communiqué Claude Francoeur, le président du CÉNB.

«Notre équipe est formidable, elle a réussi à changer de direction rapidement et à s’adapter à la pandémie quand il le fallait. Dans une année COVID-19 où l’industrie de l’hôtellerie a tellement été affectée, c’est une fierté de recevoir cette reconnaissance», a pour sa part affirmé à l’Acadie Nouvelle Judith LaBrie, la directrice régionale des ventes du Algonquin Resort.

Cette dernière a expliqué que l’hôtel a réussi à tirer son épingle du jeu malgré l’absence complète de touristes provenant de l’extérieur et de congressistes en y allant de forfaits spécialisés qui ont attiré la clientèle néo-brunswickoise.

L’entreprise a entre autres permis la réunion plus tôt cette année de quelques familles malgré les contraintes liées aux rassemblements en proposant à celles-ci de loger dans différentes chambres de l’hôtel tout en respectant les directives de distanciation physique.

Le CÉNB remet son prix de l’Entreprise de l’année depuis 1983 afin de reconnaître les entreprises qui ont su marquer l’esprit d’entreprise au Nouveau-Brunswick. Le banquet qui s’y rattache attirait habituellement 600 personnes d’affaires provenant des quatre coins de la province.

En 2019, c’est la Distillerie Fils du Roy qui avait raflé les honneurs. Son dirigeant, Sébastien Roy, a d’ailleurs prononcé une allocution portant sur la résilience des PME en période de pandémie lors du banquet virtuel.