Joe Biden: d’autres mauvaises nouvelles pour le Canada

Moins d’une semaine après avoir accusé le coup sur l’oléoduc Keystone XL, le Canada se prépare lundi à d’autres mauvaises nouvelles en provenance de la Maison-Blanche.

Le président Joe Biden doit donner un nouvel électrochoc au « Buy American Act », pour s’assurer que les entreprises et les travailleurs américains profitent des dépenses du gouvernement fédéral dans ses contrats publics d’acquisition et de travaux.

Le décret prévoit d’augmenter la part de « contenu américain » exigée pour qu’un projet se qualifie comme étant « fabriqué aux États-Unis » en vertu de la « Buy American Act », une loi entrée en vigueur en 1933.

Le décret prévoit aussi l’élimination de certaines dérogations, comme des exceptions obtenues de haute lutte par le Canada sous l’administration de Barack Obama en 2010.

Le décret de lundi intervient moins d’une semaine après que le nouveau président américain a annulé le permis présidentiel octroyé par son prédécesseur pour l’extension aux États-Unis de l’oléoduc canadien Keystone XL.

Le décret établit également un nouveau bureau « Made in America » à la Maison-Blanche pour superviser les nouvelles règles et s’assurer qu’elles seront correctement appliquées par les ministères et agences fédérales.