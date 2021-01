Ottawa suspend temporairement la semaine d’attente avant le chèque d’assurance-emploi

La ministre de l’Emploi et du Développement de la main-d’oeuvre, Carla Qualtrough, a expliqué vendredi dans un communiqué que la renonciation temporaire à la période d’attente pour tous les candidats devrait alléger l’«énorme fardeau financier pour les travailleurs» et les soutenir plus rapidement «au moment où ils en ont le plus besoin». - La Presse Canadienne: Adrian Wyld