WestJet suspend d’autres vols intérieurs jusqu’en juin en raison de la faible demande

WestJet a annoncé jeudi la suspension de vols vers quatre villes canadiennes, ce qu’elle a attribué à la faiblesse de la demande liée aux restrictions relatives à la COVID-19.

À compter du 19 mars, la ligne aérienne prévoit de suspendre tous les vols à destination de Saint-Jean de Terre-Neuve, de London, en Ontario, et de Lloydminster et Medicine Hat, en Alberta, jusqu’au 24 juin.

Les vols entre Saint-Jean et Halifax prendront fin à compter du 21 mars et les vols entre London et Toronto seront suspendus le 22 mars, a précisé WestJet.

Les vols de Calgary à Lloydminster prendront fin le 19 mars et ceux de Calgary à Medicine Hat seront suspendus à compter du 21 mars.

Le président et chef de la direction de WestJet, Ed Sims, a expliqué que la capacité de l’entreprise à rouvrir le service sur certains marchés dépendrait des politiques du gouvernement, notamment de la priorité accordée aux voyages intérieurs pour obtenir de l’aide.

Les compagnies aériennes canadiennes ont mis à pied des milliers de travailleurs dans la dernière année et ont suspendu plus de vols, alors que le gouvernement fédéral met en oeuvre des restrictions de voyage de plus en plus strictes.