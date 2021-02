Assomption Vie rapporte le troisième meilleur résultat financier de son histoire

Les finances du géant acadien du monde des affaires se portent très bien. Malgré la pandémie, Assomption Vie s’est rapprochée de ses records établis en 2014 et 2015.

Le président-directeur général de l’entreprise qui se spécialise en assurances, Sébastien Dupuis, était tout sourire vendredi lors de sa première assemblée générale annuelle virtuelle. Assomption Vie a enregistré l’an dernier le troisième meilleur résultat financier de son histoire vieille de 117 ans. Le résultat de l’exercice 2020 attribuable aux titulaires de police a atteint 7,7 millions de dollars en 2020, une augmentation de 200 000 $ par rapport à 2019.

«Ç’a été une année en dents de scie, mais nous sommes très fiers de ce que nous avons pu accomplir»,

La société basée à Moncton a en effet vu son fonctionnement être bousculé par la COVID-19. Depuis le mois de mars, toutes les activités se font par télétravail.

«Lorsque la pandémie a frappé, en moins de 48 heures, nous étions tous en train de travailler de la maison», souligne le PDG.

«La résilience et l’adaptabilité de la compagnie et de nos employés nous ont permis de traverser la crise sans précédent de la COVID-19 et de continuer à offrir tous nos produits et services sans interruption. Autant notre clientèle que nos partenaires et nos communautés avaient besoin de nous face aux imprévus, et nous avons pu – sans hésitation – répondre présents.»

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Assomption Vie gère désormais 2,1 milliards de dollars d’actifs, un niveau record (+8,8% par rapport à l’année précédente) et ses capitaux propres atteignent 152 millions, huit millions $ de plus qu’en 2019.

L’agence A. M. Best a décerné la cote A- Excellent à Assomption Vie pour la 21e année consécutive, confirmant sa solidité financière. Celle-ci est notamment assurée par un ratio de solvabilité de 166 % (14 points de pourcentage de plus qu’en 2019). Ce chiffre signifie que l’assureur peut faire face à des imprévus de 87 millions et que ses risques de faillite sont minimes.

La situation sanitaire n’a pas empêché sa filiale, Placements Louisbourg, d’ouvrir son premier bureau hors du Canada Atlantique, à Vancouver. La firme de placements assure actuellement la gestion stratégique de plus de 2,5 milliards de dollars d’actifs, un niveau jamais atteint depuis sa création en 1991.

Assomption Vie a aussi inauguré une nouvelle plateforme destinée à simplifier les investissements et à permettre la conclusion de ventes en ligne.

L’assureur compte environ 260 employés. La date de leur retour au bureau de la rue Main n’a toujours pas été décidée. «C’est la question que tout le monde se pose», indique le PDG d’Assomption Vie, qui offre des produits d’assurance vie et maladies graves, d’assurance collective, de placements et de retraite ainsi que des prêts hypothécaires.

La compagnie est présente dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.