Le Canada bénéficiera de la reprise économique américaine

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) affirme que le Canada pourrait bénéficier d’une reprise économique plus rapide aux États-Unis cette année.

Les nouvelles prévisions de l’OCDE indiquent que l’économie mondiale rebondit de la crise pandémique de la COVID-19 plus rapidement que prévu, en partie grâce au succès des vaccins et des efforts de relance des États-Unis, mais les améliorations sont inégales et le chômage demeure une grande préoccupation.

L’OCDE s’attend désormais à ce que la production mondiale dépasse les niveaux d’avant la pandémie d’ici le milieu de cette année et a relevé ses attentes en matière de croissance du produit intérieur brut mondial pour cette année et l’an prochain.

Mais l’organisation a mis en garde contre des divergences en cours, au moment où la Chine et les États-Unis connaissent une croissance plus rapide alors que certaines autres régions du monde devraient continuer d’être en difficulté jusqu’à la fin de 2022.

Le rapport indique que l’économie canadienne devrait croître de 4,7% cette année, tandis que celle des États-Unis pourrait croître de 6,5%.

L’organisation affirme qu’un solide soutien fiscal aux États-Unis devrait entraîner des retombées bénéfiques pour d’autres économies, en particulier celles du Canada et du Mexique.