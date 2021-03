La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25%

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux d’intérêt directeur à sa valeur plancher de 0,25%, expliquant que les conditions économiques avaient toujours besoin d’être soutenues même si les choses allaient mieux que prévu.

Dans une déclaration, la banque centrale a précisé qu’elle s’attendait désormais à ce que la croissance économique soit positive pour le premier trimestre de 2021, contrairement à sa projection précédente, faite en janvier, qui anticipait une contraction.

Les responsables de la banque ont souligné que la résilience de l’économie s’expliquait par les façons dont les consommateurs et les entreprises se sont adaptés à la plus récente ronde de confinements et de restriction.