Les dépenses touristiques ont chuté de près de moitié en 2020 avec la pandémie

Le dépenses touristiques au Canada ont diminué de près de la moitié en 2020, une année désastreuse qui s’est terminée sur une baisse de 3,3% du produit intérieur brut de cette industrie au quatrième trimestre, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, l’industrie du tourisme a été à la traîne de l’économie globale, qui a augmenté de 2,3% au quatrième trimestre et a diminué de 5,4% en 2020.

Les emplois dans le secteur du tourisme ont chuté de 28,7% en 2020, la majeure partie de la baisse ayant eu lieu au deuxième trimestre, a précisé Statistique Canada.

Dans ce secteur, les services de restauration et l’hébergement ont enregistré les plus fortes pertes d’emplois, avec des baisses respectives de 32,3% et 35,2%.

En 2020, la part du tourisme intérieur dans les dépenses touristiques totales au Canada est passée à 92,7%, contre 78,4% en 2019, conséquence des restrictions sur les voyages internationaux.

Au quatrième trimestre, les dépenses touristiques intérieures des Canadiens ont diminué de 3,4%. Une augmentation de 18,5% des dépenses pour le transport aérien de passagers a contrebalancé en partie la baisse des dépenses pour les services de restauration et le carburant pour véhicules.