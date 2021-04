Le Greco d’Edmundston, le Capt. Submarine et le FROZU Yogourt Glacé se trouveront bientôt sous le même toît que le Burger King (propriété des mêmes personnes) et le St-Hubert. - Gracieuseté

Gina Cyr et Vicki Wallace-Godbout ont toujours le vent dans les voiles malgré la pandémie. Les propriétaires du Greco d’Edmundston déménageront bientôt au Grey Rock, ou elles opéreront aussi deux nouvelles bannières du même franchiseur: le Capt. Submarine et FROZU Yogourt Glacé.

Lorsque les deux femmes d’affaires ont acheté le Greco d’Edmundston, en septembre 2020, elles n’imaginaient pas la vitesse à laquelle la demande pour leurs produits allait progresser.

Un agrandissement et une modernisation de la cuisine se sont vite imposés, a expliqué Mme Cyr, jeudi.

«On s’est dit que c’était le temps de faire un changement et la bannière (Grinner’s) nous a dit: ‘‘Pas de problème, pourquoi est-ce qu’on n’ajouterait pas le Capitaine sous-marin et le FROZU aussi?’’»

Face à une opportunité pareille, les copropriétaires n’ont pas hésité longtemps.

«On est des gens vraiment ambitieux, donc ça n’a pas pris longtemps qu’on discutait ensemble et on s’est dit: ‘‘Oui, c’est vraiment la bonne chose à faire”», a témoigné Mme Cyr.

Si la pandémie a pu inquiéter Mme Cyr et Mme Wallace Godbout, elle ne les a pas ralentis pour autant.

Des agrandissements seraient déjà bien entamés au Grey Rock Food Court et devraient être complétés d’ici le mois de juillet, si tout se déroule comme prévu.

«Nous avons déjà commencé à embaucher des employés», a ajouté Mme Cyr.

«J’en ai embauché trois au cours des derniers jours, mais ça nous en prend au moins 25, à temps plein et à temps partiel.»

Mme Cyr souligne qu’elle et sa partenaire ont bien mesuré les risques de se lancer dans un projet d’une telle envergure en période de pandémie, mais elles sont arrivées à la conclusion que «certains risquent valent la peine d’être pris.»

«Si on voulait continuer de servir notre clientèle à la hauteur de nos exigences, il fallait que ce soit fait. On ne pouvait plus continuer à avoir des temps d’attente comme on a parce qu’on n’a pas assez d’équipements et de personnes pour répondre à la demande», a-t-elle indiqué.

Plusieurs bâtiments auraient été considérés pour le projet, mais le Grey Rock Food Court semblait être la meilleure option en raison de la possibilité d’y faire un agrandissement à l’arrière.

Le nouvel espace sera plus spacieux que le présent, mais surtout plus commode pour les commandes à emporter, a précisé Mme Cyr.

«Nous aurons un local spécifique pour les commandes à emporter pour que les clients n’aient pas besoin de marcher complètement dans la salle à manger pour venir les chercher. Il y aura aussi des stationnements réservés pour ces gens-là.»

Selon les prévisions actuelles, le projet devrait coûter environ 1,5 million de dollars.