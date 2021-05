L’accord vin et pizza passe désormais par Bathurst

La pandémie de COVID-19 n’a pas refroidi les ardeurs de deux entrepreneurs de la région Chaleur qui procéderont sous peu à l’ouverture d’un nouveau restaurant-bar-lounge au centre-ville de Bathurst.

Carol Young et Antoine Attard, respectivement propriétaires des établissements Vino Bar & Lounge et Pizza13, ont décidé d’unir leurs forces et de se réunir sous un même et seul toit.

Le V13 Resto-Bar devrait ouvrir ses portes le samedi 29 mai prochain. Les travaux de finition s’achèvent dans l’immeuble de la rue Murray qui accueillera bientôt l’établissement situé à quelque pas seulement de la brasserie Four Rivers.

«L’augmentation des prix des matériaux de construction ne rend pas la tâche facile», a confié Antoine Attard.

Célèbre pour ses pizzas napolitaines traditionnelles, le restaurant Pizza13 était autrefois situé sur la rue Main, dans un local partagé avec le bar Au Bootlegger.

Son propriétaire déménagera son imposant four à pizza non sans emporter avec lui ses recettes de pizzas originales et de pâte fine faite maison et réalisée chaque matin.

«Je suis quelqu’un de challenge et qui est très passionné. Ce que je fais, je le veux à mon image et que ce soit parfait», a raconté le chef propriétaire d’origine française.

«La nourriture est une question d’amour, de partage et de feelings», a résumé Antoine Attard.

Sa compagne d’affaires, Carol Young, espère quant à elle continuer de partager son goût pour le vin tout en le rendant accessible à tous grâce à ses sélections.

Le V13 Resto-Bar sera accessible du mardi au samedi, à partir du 29 mai prochain.