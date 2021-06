Du bon temps en terrasse au bord de la plage Parlee

Le resto-patio Euston Park poursuit sa folle expansion. Ses propriétaires inaugurent cette semaine une nouvelle terrasse de 60 places à l’intérieur du parc provincial de la plage Parlee.

Le chef acadien Gene Cormier a fait du chemin depuis l’ouverture en 2019 de son restaurant aménagé dans un conteneur au centre-ville de Moncton.

Après avoir voyagé à travers le monde, le cuisinier de Dieppe et sa compagne, Susan Cormier, ont percé sur la scène culinaire du Sud-Est. En plus de trois emplacements Euston Park, le couple gère également la très prisée boutique Halo Donuts et le restaurant Clos à Moncton.

Leur sens des affaires et leur appétit insatiable ont alimenté le succès des deux entrepreneurs. Leur équipe compte désormais plus de 70 employés pendant l’été. Gene Cormier ne s’attendait pas à une croissance aussi rapide. «Les gens adorent nos concepts et comprennent qu’on essaie d’offrir des expériences différentes et uniques, lance-t-il. C’est ça qui nous a donné l’énergie et le désir de grandir si rapidement.»

Cette semaine, ils ouvrent au public de grandes tables sous les parasols et les pergolas à leur Cantine Ouest près de la plage. Il est maintenant possible d’y déguster des produits locaux et les bières de la région tout en profitant du beau temps et des couchers de soleil.

Poutine aux fruits de mer, trempette aux palourdes, taco au poisson, guédille au homard composent un menu aux saveurs marines.

La Cantine Est ouvrira plus tard dans la saison à proximité des dunes. Gene Cormier décrit un «emplacement plus relax pour passer du temps famille en bord de mer», organisé autour d’un feu de camp ce «beer garden» sera régulièrement animé par des chansonniers.

Gene et Susan Cormier attendent désormais un retour des touristes avant de s’autoriser à voir plus grand.