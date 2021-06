Une tournée estivale pour appuyer les entreprises locales

Deux ambassadeurs entreprennent une tournée des 104 municipalités du Nouveau-Brunswick à bord d’un véhicule électrique afin d’aller à la rencontre des entrepreneurs, de découvrir des attractions, de participer à des événements et de promouvoir les produits locaux.

Cette tournée estivale branchée est l’une des six campagnes thématiques qui font partie de la programmation 2021-2022 de l’Amour d’ici – Nouveau-Brunswick. La campagne a été lancée à Caraquet. Mylène Thériault et Jason Gallant sont les deux ambassadeurs choisis pour prendre part à cette tournée qui s’est amorcée mercredi.

Ceux-ci partageront leurs aventures avec le public par le biais de plusieurs publications quotidiennes sur les réseaux sociaux. Cette tournée sera également l’occasion de montrer l’infrastructure pour les véhicules électriques déjà en place. Ce serait la première tournée du genre sur une aussi courte période de temps, a fait savoir le porte-parole de BrainWorks, (cofondateur de la campagne), Danny Bazin.

«C’est un beau défi à relever. Le but est de suivre les aventures de Mylène et Jason pour faire l’expérience avec eux et donner des idées de choses à faire cet été un peu partout dans la province. Ils iront à la rencontre des entreprises locales, d’événements organisés par les gens d’ici, des organismes sans but lucratif. L’objectif est vraiment la diversité de secteurs et d’endroits géographiques. Ce n’est pas nécessairement d’aller dans tout ce qui est super connu en général quoiqu’il y aura ça aussi. C’est vraiment d’aller à la rencontre des gens», a-t-il expliqué.

Ce projet ne serait pas possible sans l’appui de commanditaires privés, a soutenu Danny Bazin. Uni Coopération financière a d’ailleurs annoncé un investissement de 100 000$ pour financer la programmation 2021-2022. Il précise que cet argent est dépensé directement dans l’économie locale. Les ambassadeurs paient tous les frais liés à leur voyage: hébergement, restauration, événements, etc., a précisé le porte-parole.

Le programme L’Amour d’ici – Nouveau-Brunswick est né en 2020 d’un besoin urgent au début de la pandémie, à la demande des chefs d’entreprise locaux et des intervenants en développement communautaire et économique qui étaient inquiets face à l’impact de cette crise sur l’économie. Dirigée par le secteur privé, le programme comprend plusieurs initiatives dont la série de portraits NB365 qui met en valeur les gens derrière les entreprises et la campagne Les Fêtes façon locale.