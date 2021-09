Le Centre Transmed honoré lors du Rendez-vous Acadie-Québec

Le Centre Transmed de Campbellton vient de recevoir un beau cadeau pour son 25e anniversaire.

L’entreprise restigouchoise est devenue, mercredi, la première à remporter le Prix en innovation et en commercialisation Québec et Nouveau-Brunswick. Ce prix lui a été remis dans le cadre du huitième Rendez-vous Acadie-Québec, événement qui se déroulait de façon virtuelle à partir de Rivière-du-Loup.

Dans les faits, deux entreprises se partagent cet honneur, l’une du Nouveau-Brunswick (Centre Transmed) et l’autre du Québec (QSL de Québec).

Le Prix en innovation et en commercialisation a été lancé en 2019 lors du Congrès mondial acadien. Il a comme objectif de sensibiliser les communautés d’affaires francophones des deux provinces aux possibilités d’échanges commerciaux, de faire connaître les produits et services innovants et de promouvoir l’exportation.

Le Centre Transmed offre, rappelons-le, des services de transcription de rapports médicaux et de traduction à différents partenaires du milieu des affaires. QSL pour sa part est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans les opérations de terminaux portuaires, l’arrimage, la logistique et le transport.

Pour ce qui est du Centre Transmed, plus de 95% de sa clientèle se situe au Québec au chapitre de la transcription médicale (hôpitaux, centres de santé, etc.). À l’inverse, la grande majorité de ses clients en traduction sont ici, au Nouveau-Brunswick.

L’entreprise a remporté ce prix notamment pour ses pratiques innovantes en matière de gestion des ressources humaines et pour ses actions concrètes et exemplaires en regard de la promotion du français dans sa stratégie commerciale.

«Cet honneur tombe bien, en plein dans notre année de 25e anniversaire. Étant une entreprise de service, c’est toujours plus difficile de démontrer notre expertise, d’expliquer ce que l’on fait et l’étendue de notre travail. Ça nous touche vraiment beaucoup», commente Rachel Arseneau-Ferguson, présidente fondatrice de l’entreprise.

Selon cette dernière, la compagnie connaît en ce moment une période de croissance jamais vue. Depuis janvier, elle a procédé à l’embauche d’une quarantaine d’employés, frôlant ainsi la centaine, le nombre le plus élevé depuis sa création. Celle-ci en recherche d’ailleurs encore plus d’une vingtaine.

À titre de lauréat, le Centre Transmed s’est également vu décerner une bourse d’une valeur de 2500 $. À noter qu’une autre entreprise néo-brunswickoise était en lice pour ce prix, soit Lizotte Machine Vision de Rivière-Verte.

Le prochain Prix en innovation et commercialisation Québec et Nouveau-Brunswick sera décerné lors du prochain Rendez-vous Acadie-Québec qui aura lieu en 2023 au Nouveau-Brunswick.