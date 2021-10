La famille des produits des Brasseux d’la Côte continue à s’agrandir

La microbrasserie acadienne Brasseux d’la Côte vient d’ajouter deux nouveaux produits à sa collection de bières déjà bien garnie.

L’entreprise de Tracadie a tout d’abord procédé jeudi soir dernier au lancement de la bière la Sainte-Titte Chez Isa.

Le lancement coïncidait avec l’ouverture officielle de la 9e Fin de semaine western chez Isa, événement annuel organisé par le restaurant du même nom situé à Bertrand et qui s’est poursuivi jusqu’à dimanche.

Ce rendez-vous annuel met en lumière les saveurs de la cuisine et du houblon au rythme de la musique western et des pas de danse. L’initiative vise également à recueillir des fonds pour les survivantes du cancer du sein à travers l’organisme Action-Revivre.

La bière aux saveurs fruitées est disponible au restaurant Chez Isa et aux Brasseux d’la Côte. La microbrasserie fera un don à l’organisme de Caraquet pour chaque canette qui est vendue.

Il s’agit d’une réplique de la Classic Rosé, bière déjà existante qui est récipiendaire de l’Or aux Prix Canadiens de la Bière 2020 et à l’Euro Beer Challenge 2021.

Vendredi, le brasseur a dévoilé une seconde bière de collaboration en autant de jours avec le lancement de la Vienneau MMA.

Même si elle fait référence aux arts martiaux mixtes et à la force physique, la nouvelle bière est loin d’être forte.

Il s’agit au contraire d’une bière légère avec un taux d’alcool de 4%.

«C’est une bière blonde qui est très facile d’approche», a indiqué Denis Poirier, le directeur général des Brasseux d’la Côte.

Ses promoteurs espèrent que le produit pourra contribuer à l’équipe de combattants Acadian fight team au cours des prochaines années.

Le nombre de bières est limité et sera disponible qu’à certaines périodes de l’année.

Le lancement de ces nouveaux produits s’inscrit dans un mouvement de collaboration entre la microbrasserie artisanale de Tracadie et différents organismes, mouvement qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois et des prochaines années.

«La microbrasserie a la forme et est issue du mouvement coopératif, c’est dans son ADN de s’associer à différents organismes de la région qui sont de plus en plus nombreux à vouloir collaborer avec nous», a souligné Denis Poirier.