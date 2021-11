Le Conseil économique du N.-B. honore le travail de l’ARCF Saint-Jean et d’Aimie Design

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) a décerné à l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF) son Prix Coup de cœur de l’année 2021 pour la région du Sud-Ouest.

Fondé en 1999, l’organisme Saint-Jeannois a pour mission d’assurer la vitalité de la communauté francophone du grand Saint-Jean et d’améliorer les services en français dans la municipalité majoritairement anglophone.

Le prix a été remis la fin de la semaine dernière dans le cadre d’un cocktail virtuel qui s’est déroulé via la plateforme de vidéoconférence Zoom.

«Malgré les défis sans précédent causés par la pandémie, nos entreprises francophones continuent de faire preuve de courage et de détermination et propulsent notre économie. Le succès d’entreprises telles que notre gagnant pour la région du Sud-Ouest représente une source d’inspiration pour nos membres et nos communautés», a déclaré par voie de communiqué Claude Francoeur, le président du CÉNB.

La firme de relations publiques Porter O’Brien ainsi que la galerie d’art Gallery 78, toutes deux établies à Fredericton, étaient également en nomination pour le prix annuel du CÉNB.

Ayant succédé au Cercle français de Saint-Jean et au Conseil communautaire Samuel-de-Champlain, l’ARCF de Saint-Jean est à l’origine du projet Médisanté Saint-Jean, la seule clinique médicale francophone de la région, et de la création de la station radiophonique CHQC-FM.

L’organisme niche au Centre communautaire Samuel-de-Champlain, où se trouve également le Centre de la petite enfance, la Bibliothèque publique Le Cormoran, la Maison des jeunes ZonAdo, le théâtre Louis Vermeersch et la Clinique dentaire Parascan.

En plus d’offrir une programmation culturelle à longueur d’année, l’ARCF de Saint-Jean est aussi largement à l’origine de la présentation de la finale des Jeux de l’Acadie en 1996, en 2010 et en 2022.

«Je crois que les gens ont réalisé que l’ARCF apporte une grande contribution à l’économie de la région, même si ce n’est pas une PME», a indiqué Michel Côté, le directeur général de l’organisme.

Poursuivant sur sa lancée, le CÉNB a également remis vendredi un troisième Prix Coup de cœur de l’année à Aimie Design, récipiendaire 2021 pour la région du Nord-Est.

Située à Caraquet, l’entreprise qui se spécialise en design graphique a vu le jour en mars 2015 sous l’initiative d’Aimie Lanteigne.

Le prix du CÉNB a été remis lors d’un dîner-causerie qui s’est tenu dans un hôtel de Campbellton.

Les autres finalistes au prix annuel étaient Kangoroo Playgrounds d’Atholville, Soins Domicile Restigouche de Campbellton et le Centre Mieux-Être de Bathurst.

Un dernier évènement Prix Coup de cœur 2021 se tiendra jeudi à Grand-Sault afin d’honorer l’entreprise lauréate du Nord-Ouest lors d’un 5 à 7 à la microbrasserie Grand Falls Brewery.