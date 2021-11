33e Gala de la PME: huit entreprises et un bâtisseur honorés à Edmundston

Ce sont huit entreprises et un bâtisseur qui ont été honorés lors du plus récent Gala de la PME qui a eu lieu samedi dernier à Edmundston.

L’événement, qui se déroule habituellement lors de la Semaine de la PME, a dû être repoussé en raison des restrictions sanitaires qui étaient en place au Nord-Ouest à ce moment.

Cependant, le gala est revenu à une formule plus familière alors que des dizaines de convives ont pu assister à la soirée animée par Éric Morneault. Tout ce monde était divisé par tables et devait respecter certaines consignes sanitaires.

«Nous avons tout de même apporté quelques modifications au déroulement habituel dans le but d’éviter les regroupements à l’extérieur. Nous voulions montrer aux gens notre volonté d’organiser cet événement de façon sécuritaire», a mentionné la directrice de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier.

Pour ce qui est des prix décernés au cours de la soirée, l’entreprise Dynamic Truck Bodies a été sacrée Entreprise de l’année par le comité de la Semaine de la PME au Madawaska.

«Ma réaction a été de dire: “Nous autres déjà?” Ça fait six ans que j’ai acheté l’entreprise et puis je ne m’attendais pas à ça. On était bien honorés. Personnellement, je ne l’aurais pas pris, mais je l’ai pris pour mes employés. Je sais qu’ils vont être plus fiers de rentrer au travail», a réagi Jasmin Plante, président de l’entreprise qui œuvre dans la fabrication de boîtes de camions de toutes sortes.

«C’est bien apprécié, surtout en 2021 où la gestion des affaires a été difficile avec la pénurie de main-d’œuvre et la chaîne d’approvisionnement.»

Dans le Haut-Madawaska, la chambre de commerce de la région a décerné son prix Haut-Mérite à La P’tite pousse. L’entreprise, qui a vu le jour en 2018, œuvre dans le domaine de la vente de fleurs, de plants de légumes, de légumes et de ressources liées au jardinage.

«C’est touchant de se faire donner un prix de même et d’être reconnu par toute la communauté. Je suis bien content et reconnaissant envers nos clients et tous ceux qui nous ont choisis pour ce prix», a indiqué le propriétaire de l’entreprise Danny Long qui a ajouté qu’en comparaison de certains secteurs, la pandémie a été bonne pour l’entreprise, et ce, en raison de la croissance de l’intérêt pour le jardinage.

Dans le cas de la Chambre de commerce d’Edmundston, elle a remis son prix Samuel E. Burpee à Dentisterie intégrale, une clinique de dentistes qui a ouvert ses portes au centre-ville d’Edmundston il y a cinq ans.

«C’est flatteur. C’est bien d’être reconnu pour ce que l’on fait, même si ce n’est pas la raison pour laquelle on le fait. Ce n’est pas dans ma nature de faire des discours, mais ça vient avec et on est très reconnaissants», a mentionné Éric Aucoin, gestionnaire de la clinique.

Le gala de la PME a aussi permis à la CBDC-Madawaska de remettre son prix Jeune entrepreneur de l’année à Pierre-Luc St-Onge de St-Onge Monuments.

«Je suis super content de la reconnaissance de ce monde entrepreneurial là. C’est ce qui est intéressant, c’est qu’on se fait dire bravo devant tous ces gens qui œuvrent dans le même monde que nous. J’apprécie beaucoup», a déclaré M. St-Onge.

L’entreprise est d’ailleurs relativement jeune, elle qui a pris forme en 2019.

«Le domaine du monument (funéraire) devait, à mon avis, être réinventé. En 2021, avec les nouvelles technologies, il y avait une place pour ça.»

Finalement, le prix du Bâtisseur «Louis-Philippe Nadeau» a été décerné à Éric Lee, pharmacien-propriétaire de la pharmacie Familiprix de Clair et actionnaire de la pharmacie Familiprix d’Edmundston.

M. Lee s’est dit honoré de recevoir un trophée portant le nom d’un bâtisseur qu’il a bien connu au fil des années, et ce, jusqu’à son décès.

«Louis-Philippe Nadeau est un monsieur que j’ai connu tout d’abord quand j’étais un jeune pharmacien en arrivant à Clair, en 1989. Il a été mon patient jusqu’à la fin de sa vie. C’est un monsieur qui a été un bâtisseur, mais aussi un visionnaire. Je suis grandement reconnaissant d’avoir eu ce prix-là.»

La Chambre de commerce d’Edmundston a aussi dévoilé quelques mentions honorables à certaines entreprises, soit ErgOConsult OT, Jessome’s La Source du sport, CellTab Repair et Imprimerie Moderne/Daigle Jackets.

L’équipe de Dynamic Truck Bodies a reçu le prix d’entreprise de l’année lors du dernier Gala de la PME. – Gracieuseté

Tracy Ouellet: femme entrepreneure de l’année

En marge du traditionnel Gala de la PME, a aussi eu lieu, mercredi dernier, le gala de la Femme entrepreneure de l’année organisé par le Réseau échange femmes en affaires du Nord-Ouest (RÉFAM).

Cette année, le prix a été décerné à Tracy Ouellet, propriétaire de la clinique Pro Access Care.

«Je suis évidemment très fière d’avoir remporté ce prix-là, parce que je ne fais du privé que depuis quatre ans. C’est tout un exploit pour moi d’avoir reçu une reconnaissance de cette envergure en peu de temps. Je suis contente de voir que ma communauté me supporte.»

Infirmière praticienne de formation, Mme Ouellet, qui a œuvré pendant de nombreuses années dans le domaine public, a entrepris la livraison de services médicaux et de soins privés en 2017. En 2020, elle et son conjoint ont décidé d’incorporer la compagnie.

Celle qui offre des services dans plusieurs branches, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l’esthétique, croit que le fait d’avoir reçu ce prix lui permettra d’accroître sa visibilité.

«Le fait de pouvoir dire aux gens quels sont mes objectifs futurs et de le faire voir à nos politiciens, je pense que c’est important. Mon souhait serait d’être capable d’offrir des soins qui seraient couverts par l’Assurance-maladie, tout comme mes collègues pharmaciens et médecins de famille peuvent le faire.»

Tracy Ouellet dit avoir environ 3400 clients pour des raisons médicales et environ 300 pour les services d’esthétique.

«Le côté médical est le gros besoin présentement, mais on se développe beaucoup.»